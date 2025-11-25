100Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¡¡4Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿Ç¯¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬25Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢100Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î1700Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
ÀõÌîÁª¼ê¤Ï¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¡£º£µ¨¤Ï1·³¤Ç29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢75ÂÇ¿ô14°ÂÂÇ¤ÈÂÇÎ¨¤Ï.187¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇ¤ÄÊý¤Ç¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿Ç¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀõÌîÁª¼ê¡£¡Ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÍèÇ¯´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨²á¤®¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÂÇµåÊá¤ÈÁ÷µå¤ÎÉôÊ¬¤òËá¤¯¤½¤¦¡£º£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï1¿Í¹â¾¾¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¸Ä¿ÍÌ¾¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü24Æü¤Ë21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀõÌîÁª¼ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤À¤±¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î·êËä¤á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£