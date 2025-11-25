ÂçÃ«WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤Ç¡È1¤Ä¤Îµ¿Ìä¡É¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡¡Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿·üÇ°ÅÀ
Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯ÆóÅáÎ®¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë·üÇ°ÅÀ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊó¹ð¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ËÆÍÁ³Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾×·â¤È´¿´î¡¢º®Íð¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï³ð¤Ã¤¿ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬26Ç¯Âç²ñ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢µ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆóÅáÎ®¤ä¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÆóÅáÎ®¥Õ¥ë²ÔÆ¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬³§¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÅê¼ê¤ÏÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ä¡×
¡ÖÅê¼ê¤ÎÄ´À°¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×
¡ÖÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô°ìËÜ¤ä¤í¡©¡×
¡ÖÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Ê¤Î¤«DHÀìÇ°¤Ê¤Î¤«¡×
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤âÂçÃ«¤Î¾·½¸¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤·¤ÆÁá´ü¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¡È²òÅú¡É¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢½Ð¾ì¤Î·ÁÂÖ¤¬°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯8·î¤Ë±¦¤Ò¤¸¤ò¸Î¾ã¤·¤Æ¼ê½Ñ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯6·î¤Î»î¹ç¤Ç¡¢663Æü¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇÄ¹¤Ï7²óÅÓÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Õ¥ë¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢¤¬ÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë