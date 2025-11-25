ÆÍÁ³È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¶¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ê¿Æü¸áÁ°¤Ë¼«¤é
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊó¹ð¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ËÆÍÁ³Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾×·â¤È´¿´î¡¢º®Íð¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¨¡ªÂçÃ«æÆÊ¿WBC½Ð¤ë¤Î¥Þ¥¸¡©¡©¡×
¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡ÖWBC½Ð¾ì¥¥¿¥¡¥¡¥¡¥¢¥¢¥¢¥¢!!!!!!¡×
¡Ö¤¨¡¼¡¼¡ªÂçÃ«¤µ¤ó¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÖÂçÃ«½Ð¤ë¤ó¤À¡ª¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÏWBC¤Ë¤ÏÁ°²ó2023Ç¯Âç²ñ¤¬½é¤Î½Ð¾ì¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò2009Ç¯Âç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Åö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤È·è¾¡Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬Ì¾¾ìÌÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íè½Õ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤âÂçÃ«¤Î¾·½¸¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤·¤ÆÁá´ü¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¡È²òÅú¡É¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢½Ð¾ì¤Î·ÁÂÖ¤¬°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï26Ç¯3·î6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë