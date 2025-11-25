ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤Î¾ò·ï¤ò²òÌÀ¡ªÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Û¤«¡Ö¼Ò²ñ³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸¦µæ¡×
¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¾ðÊó´Ä¶¤ÏÆü¡¹·ã¤·¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤¬º£Æü¤Ç¤Ï¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¡¢»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ³Î¼Â¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸úÎ¨Åª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤«¤òÍýÏÀÅª¤Ë²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½Æü¡§2025Ç¯11·î24Æü
·ÇºÜ»ï¡§Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¡§ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¢»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢Áí¹ç¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø
¿Í¡¹¤¬Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ³Ø½¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÁÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î³Ø½¬¥¿¥¤¥×¤¬½¸ÃÄÆâ¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¸°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¾ðÊó¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê´Ä¶¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¡Ö¿¿»÷¤ë¡×¥á¥«¥Ë¥º¥à¡§²ÁÃÍ·ÁÀ®¤È·èÄê¥Ð¥¤¥¢¥¹
¿Í¤ÏÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢Î®¹Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ³Ø½¬¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ²ÁÃÍ·ÁÀ®¡ÊValue Shaping¡§VS¡Ë·¿
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÁªÂò»è¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÎã¡§¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍý¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Ï¤º¤À¡Ë
2. ·èÄê¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊDecision Biasing¡§DB¡Ë·¿
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¹ÔÆ°¤Ï¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ÏÁªÂò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤®¤º¡¢É¾²Á¼«ÂÎ¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÎã¡§¿Íµ¤¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢Ì£¤ÎÉ¾²Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀå¤À¤±¤Ç·è¤á¤ë¡Ë
¸úÎ¨À¤È½ÀÆðÀ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VS·¿¡Ê²ÁÃÍ·ÁÀ®·¿¡Ë¤Î½¸ÃÄ¤Ï¡¢´Ä¶¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁÇÁá¤¯¡ÖÀµ²ò¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¹ÔÆ°¤ò¼ýÂ«¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ä¶¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²áµî¤Î¡Ö¿Íµ¤¡×¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇDB·¿¡Ê·èÄê¥Ð¥¤¥¢¥¹·¿¡Ë¤Î½¸ÃÄ¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ËÄÉ¿ï¤·¤Ä¤Ä¤âÉ¾²Á¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀµ²ò¡×¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Î¼ýÂ«¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¸úÎ¨À¤Ç¤ÏVS·¿¤ËÎô¤ê¤Þ¤¹¡£
½¸ÃÄ¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤ÎÀïÎ¬
ËÜ¸¦µæ¤ÎºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸«¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ç½¸ÃÄ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¼Ô¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¸ß¤¤¤Î·çÅÀ¤òÊä¤¤¹ç¤¤¡¢½¸ÃÄÆâ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¶¦Â¸¤·¤¦¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç²ÁÃÍ¤ò¿®¤¸¹þ¤à¿Í¡ÊVS·¿¡Ë¡×¤È¡ÖÎ®¹Ô¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤âÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¡ÊDB·¿¡Ë¡×¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃÄÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ê¼ýÂ«¡×¤È¡ÖÊÑ²½¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¡×¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ë²ÝÂê¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤¬Ã±¤Ê¤ëÎÑÍýÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Â¸ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²Ê³ØÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
