1Æü7ËÜ¤¬±¿¹Ô
¡¡ÆüËÜËÜÅÚ¤ÎºÇËÌÃ¼¡ÊËÌÊýÎÎÅÚ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤ÎÅ´Æ»±Ø¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëJRÃÕÆâ±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇËÌÃ¼¤Î±Ø¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹½Æâ¤äÀßÈ÷¤Ï¤Û¤«¤Î±Ø¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤ÎÅ´Æ»±Ø¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢±Ø¼Ë¤Î³°¤ËÉß¤«¤ì¤¿Ã»¤¤¥ì¡¼¥ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜºÇËÌÃ¼¤ÎÀþÏ©¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀÐÈê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïµì±Ø¼Ë»þÂå¤Î½ªÅÀÉôÊ¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î4ÂåÌÜ±Ø¼Ë¤¬2011Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿ºÝ¤Ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±Ø¼ËÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸½ºß¤ÎºÇËÌÃ¼¤È¤Ê¤ëÀþÏ©¤Î½ªÃ¼¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃÕÆâ±Ø¡¢»þ¹ïÉ½¤ò¸«¤ë¤ÈÈ¯Ãå¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ï1Æü¤ï¤º¤«7ËÜ¡Ê¢¨¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±Ø¼Ë¤ÏÅÔ»Ô·¿¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±ØÊÂ¤ß¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹½Æâ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ç²è´Û¤Þ¤ÇÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±±Ø¤¬Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¥¥¿¥«¥é¡ÊKITAcolor¡Ë¡×¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»±Ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤äÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
