¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬DOGE¤ò²ò»¶¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤âDOGE¸ø¼°¤¬¼«¤éÈÝÄê
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤è¤ê¼çÆ³¤µ¤ì¤¿¡¢ÂçÅýÎÎ¼óÀÊÊäº´´±¤Î´É³í²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¡ÖÀ¯ÉÜµ¡´ØÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê(DOGE)¡×¤¬²ò»¶¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DOGE¤ÏÇ¤´ü¤ò8¥«·î»Ä¤·¤¿¾õ¶·¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DOGE¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤¬¸íÊó¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Exclusive: DOGE 'doesn't exist' with eight months left on its charter | Reuters
DOGE days are over as Trump disbands Elon Musk's team of federal cost-cutters | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/11/24/doge-days-are-over-as-trump-disbands-elon-musks-team-of-federal-cost-cutters/
DOGE ¡Ècut muscle, not fat¡É; 26K experts rehired after brutal cuts - Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2025/11/doge-doesnt-exist-anymore-but-expert-says-its-still-not-dead/
DOGE¤Î²ò»¶¤òºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÎ¨¤¤¤ëDOGE¤Ï¡¢Ç¤´ü»Ä¤ê8¥«·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸øÌó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿DOGE¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈãÉ¾²È¤«¤é¤ÏDOGE¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀáÌó¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿DOGE¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¿·ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëNational Design Studio¤Ë´Ø¤ï¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£National Design Studio¤ÏAirbnb¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥²¥Ó¥¢»á¤¬Î¨¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¡¢Æ±»á¤ÏÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÈþ¤·¤¯Áõ¾þ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥Ó¥¢»á¤â¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëDOGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¤·¤¿¡£
DOGE¤ÏÀßÎ©¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç550²¯¥É¥ë(Ìó8Ãû6000²¯±ß)¤òÀáÌó¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
DOGE¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌµÂÌ¤òºï¸º¤·¤Æ8Ãû±ßÄ¶¤òÀáÌó¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï²áÂçÉ¾²Á¤äÃ±½ã¤Ê¥ß¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦ - GIGAZINE
¤·¤«¤·¡¢6000Ëü¹Ô¤â¤ÎCOBOL¥³¡¼¥É¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÊÝ¾ã¶É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥³¡¼¥ÉÀ¸À®AI¤Ç¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤ÎÆâ¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢DOGE¿¦°÷¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö·×²è¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¾ï¡¹³°Éô¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢DOGE¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢DOGE¿¦°÷21¿Í¤¬¼É½¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÆâÉô¤Ç¤â¥´¥¿¥´¥¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDOGE¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò200¿Í°Ê¾å¤ÎÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤¬¾Ú¸À - GIGAZINE
¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤éµî¤Ã¤¿¸å¤â¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖDOGE¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯11·î½éÆ¬»þÅÀ¤Ç¿Í»ö´ÉÍý¶É¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¶ÉÄ¹¤¬DOGE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¥¯¡¼¥Ñ¡¼¶ÉÄ¹¤«¤é¡¢DOGE¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤ò¿Í»ö´ÉÍý¶É¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤òÆÀ¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ñ¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊÔ½¸(»ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÌÜ¤ò°ú¤¯¸«½Ð¤·¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿)¤Ç¤¹¡£¿¿¼Â¤Ï¡¢DOGE¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î²¼¤ÇÃæ±û½¸¸¢Åª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢DOGE¤Î¸¶Â§¤Ç¤¢¤ëµ¬À©´ËÏÂ(º¾µ½¡¢Ï²Èñ¡¢ÍðÍÑ¤ÎÇÓ½ü)¤äÏ«Æ¯ÎÏ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¿Í»ö´ÉÍý¶É¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯´ÉÍýÍ½»»¶É¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤òÀ©ÅÙ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÀ¼ÌÀ¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Good editing by @reuters - spliced my full comments across paragraphs 2/3 to create a grabbing headline 🙂 The truth is: DOGE may not have centralized leadership under @USDS. But, the principles of DOGE remain alive and well: de-regulation; eliminating fraud, waste and abuse;¡Ä— Scott Kupor (@skupor) November 23, 2025
²ò»¶¤·¤¿¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿DOGE¤Ï¡¢LinkedIn¾å¤Ç¡ÖDOGE¤òÀßÎ©¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£DOGE¤Ï¸½ºß¤âÏ¢Ë®µ»½Ñ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¶áÂå²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¸úÎ¨À¤ÈÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á³Æµ¡´Ø¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¸íÊó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤Ï¸íÊó¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£DOGE¤ÎÄ¹´±Âå¹Ô¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥½¥ó»á¤âDOGE¤ÎÅê¹Æ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DOGE¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DOGE¤Ï¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢²ò»¶¤Ï¸íÊó¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
As usual, this is fake news from @Reuters. President Trump was given a mandate by the American people to modernize the federal government and reduce waste, fraud and abuse. Just last week, DOGE terminated 78 wasteful contracts and saved taxpayers $335M. We¡Çll be back in a few¡Ä https://t.co/S1pSmx26s0— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 24, 2025
¤Ê¤ª¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï°ìÉô¤ÎDOGE¿¦°÷¤Ï´û¤ËÂ¾¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î½ðÌ¾¤Ê¿¦°÷¤Ï´û¤ËÀ¯ÉÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ars Technica¤ÏDOGE¤Ë¤è¤ë¿Í°÷ºï¸º¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤Î¸ú²ÌÅª¸ø¶¦´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ì¥¤¥ó¡¦¥«¥Þ¡¼¥¯»á¤Î¡ÖDOGE¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»éËÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ÚÆù¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£