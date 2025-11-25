¸µÃ¶¤ËÆÏ¤¯ÆüËÜ°ì¿·Á¯¤Ê¿·¼ò¡ªÂè°ì¼òÂ¤¡Ö³«²Ú¡¡Âç³¢Æü¤·¤Ü¤ê¡×
¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¸µÆü¤ÎÄ«¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é±ïµ¯ÎÉ¤¯¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¼òÂ¤¤«¤é¡¢Âç³¢Æü¤ÎÅöÆü¤Ëºñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¼ò¤ò¡¢ÍâÆü¤Î¸µÃ¶¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö³«²Ú¡¡Âç³¢Æü¤·¤Ü¤ê¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì¼òÂ¤¡Ö³«²Ú¡¡Âç³¢Æü¤·¤Ü¤ê¡×
¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü(¸µÆü) ¸áÁ°Ãæ¡Ê°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯¡Ë
²Á³Ê¡§2ËÜ¥»¥Ã¥È 5,500±ß(Á÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ)¡Á
ÆâÍÆ¡§½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò(ÌµßÉ²áÌµ²Ã¿åÀ¸¸¶¼ò)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¡ÖÀµ·îÀ¶¼ò¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1·î1Æü¤Ë´¥ÇÕ¤Ç¤¤ë¤ª¼ò¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤À¸¸¶¼ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¾åÉÊ¤Ê¶ã¾ú¹á¡¢¤½¤·¤Æ»ÝÌ£¤È»ÀÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÀäÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¤¿Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î±ïµ¯¼ò
¤³¤Î¤ª¼ò¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á¯ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç³¢Æü¤ÎÁáÄ«¤«¤éÉÓµÍ¤áºî¶È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÀÖ¾ë¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµÉÂÂ©ºÒ¡¦²ÈÆâ°ÂÁ´¡¦¾¦ÇäÈËÀ¹¤Îµ§´ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
ºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¶¤é¤«¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à½Ë¤¤¼ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÇ¯»Ï¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÅÙ¤Ê¾úÂ¤µ»½Ñ¤ÈÊªÎ®¤¬À¸¤ó¤À´ñÀ×
¸µÃ¶¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢îÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¤ÎÈ¯¹Ú¤ò´°àú¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂç³¢Æü¤ËºÇ¹â¤Îºñ¤ê»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´¹ñ¤ØÈ¯Á÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1999Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¼ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·½Õ¤Î½Ë¤¤¼ò¤Î·èÄêÈÇ¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤Î¿è¤ò¡¢°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè°ì¼òÂ¤¡Ö³«²Ú¡¡Âç³¢Æü¤·¤Ü¤ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
