»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¡ªMIRAIASU¡Ö»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î´óÉÕ¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßºâÃÄ¤Ï¡¢MIRAIASU¤è¤êÁ´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò»Ù¤¨¤ë½õÀ®¶â¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¼õÎÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤òÍê¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö18ºÐ¤Î¼«Î©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë²¹¤«¤¤»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIRAIASU¡Ö»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î´óÉÕ¡×
´óÉÕ¼Ô¡§MIRAIASU¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÈÂ¿Ìî ÎÉÂÀÏº¡Ë
¼õÎÎ¼Ô¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßºâÃÄ
ÌÜÅª¡§Á´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Î©»Ù±ç
»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¼Ô¤Î¸µ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ìó23,000¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹â¹»Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë»ÜÀß¤òÂà½ê¤·¡¢¼«Î©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢»ÜÀßÂà½ê¸å¤Ë»Ù±ç¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÇÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼«Î©»Ù±ç¤Î°ì½õ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢MIRAIASUÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÇÈÂ¿ÌîÎÉÂÀÏº»á¤è¤ê¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢¤³¤Î½Õ¼Ò²ñ¤ØÁãÎ©¤Ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ËÎå¤à»Ñ¤Ø¤Î±þ±ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Öº¤Æñ¤Ê»þ¤Ï¼þ¤ê¤òÍê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIRAIASU¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äµ®¶âÂ°¤ò°·¤¦Çã¼èÀìÌç»ö¶È¡ÖÇã¼è¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßºâÃÄ¤Ï¡¢»ÜÀß¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ºâÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤ÎCSR³èÆ°¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤È¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIRAIASU¡Ö»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î´óÉÕ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¡ªMIRAIASU¡Ö»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î´óÉÕ¡× appeared first on Dtimes.