À¶ÁÝ°÷¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Î»Å»ö¤À¤í¡ª¡×¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤µÒ ¢ª Å¹Ä¹¤Î¡Ø¥ÉÀµÏÀ¡Ù¤Ë¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÂà»¶¡ª

É®¼Ô¤Ï¥¹ー¥Ñー¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Í§¿Í¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹³°¤Î»ñ¸»¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÈó¾ï¼±¤ÊÃËÀµÒ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃËÀ¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿½÷ÀÅ¹Ä¹¤¬Êü¤Ã¤¿¥¹¥«¥Ã¤È¤Ê°ì¸À¤È¤Ï¡©
»ñ¸»¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¯¤¯»ä
»ä¤Ï¥¹ー¥Ñー¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹³°¤Î»ñ¸»¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÊ¬ÊÌ¡¦²ó¼ý¤â»ä¤Î»Å»ö¡£
»ñ¸»¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÅöÅ¹¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤ÇÊ¬ÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¶ÁÝ°÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥é¥Ù¥ë¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ù¥ë¤ÏÇí¤¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÅÜ¹æ¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¶²ÉÝ
¤·¤«¤·ÀèÆü¡¢ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬»ñ¸»¤´¤ß²ó¼ý¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
70ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¥¢¥ë¥ß´Ì¤â¥¹¥Áー¥ë´Ì¤â¡¢Ê¬ÊÌ¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤Ê¥´¥ßÈ¢¤Ë¤É¤µ¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¹²¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬ÊÌ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï°ì½Ö¤Ç´é¿§¤òÊÑ¤¨¡¢
¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª ¤ªÁ°¤Î»Å»ö¤À¤í¡ª¡×
¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±ä¡¹¤È»ä¤òÅÜÌÄ¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â²¿»ö¤«¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ëÃæ¡¢»ä¤ÏÉÝ¤¯¤Æ°ì¸À¤âÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¤Ë¤è¤ëµ£Á³¤È¤·¤¿¥×¥í¤ÎÂÐ±þ
¤½¤Î¤È¤¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½÷ÀÅ¹Ä¹¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÅ¹Ä¹¤Ë¤âÀª¤¤¤è¤¯ÅÜÌÄ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹Ä¹¤Ï°ì¸À¤âÈ¿ÏÀ¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÎäÀÅ¤Ë¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¡¢¤½¤·¤Æµ£Á³¤È¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅöÅ¹¤Î»ñ¸»²ó¼ý¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÊÌ¤¬¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤Î¥ëー¥ë¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥ëー¥ë°ãÈ¿¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÅÜÌÄ¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×
Å¹Ä¹¤ÎÎäÀÅ¤«¤Ä¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¸À¤¤ÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¹Ä¹¤Ï¡¢»ä¤Ë¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¡¢»ä¤òÉî¿«¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹Ä¹¤¬¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂº¸·¡×¤È¡ÖÅ¹¤Î¥ëー¥ë¡×¤ò½â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç»ä¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤¯¤¸¤±¤º¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§60Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Yuki Unagi
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÊÔ½¸¤È¤·¤ÆÌó10Ç¯³èÌö¡£½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºßÂðweb¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£