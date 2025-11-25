¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¡ªÇµ¤¬Èþ ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¹âµé¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿Åß¤Î¿·ºî¤ò¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤È¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çµ¤¬Èþ ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ1,000±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)
¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÊÀÇ¹þ1,000±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½ã¿è¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥«¥ª¤Î½Å¸ü´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¹õ¡×¤Î¿©¥Ñ¥ó¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡ÖÇò¡×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡£
ÂÐ¶ËÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢Åß¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Çµ¤¬Èþ ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
