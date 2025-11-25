¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¿¼¤¯Ë§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×
¹âµé¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿Åß¤Î¿·ºî¤ò¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤È¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Çµ¤¬Èþ¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á12·î31Æü(¿å)
²Á³Ê¡§¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º(1¶Ô) 1,800±ß(ÀÇ¹þ)¡Á
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ¡¢É´²ßÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Çµ¤¬Èþ¤¬¸Ø¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î¤¯¤Á¤É¤±¡×¤È¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎË¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬Í»¹ç¤·¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤òÁýÎÌ¤·¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¿¼¤¯Ë§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÆÀ®²¹ÅÙ¤ä»þ´Ö¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ç»Ì©¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÁØ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤á¤Æ³Ú¤·¤à¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×ÂÎ¸³
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î³ê¤é¤«¤µ¤È¥Ñ¥ó¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥¤¥¯¡×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¹¥¤ß¤Î¸ü¤µ¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó20ÉÃ²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤È¤í¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¯Ç»¸ü¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä
Æ±´ü´ÖÃæ¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÊÀÇ¹þ1,000±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½ã¿è¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥«¥ª¤Î½Å¸ü´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¹õ¡×¤Î¿©¥Ñ¥ó¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡ÖÇò¡×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡£
ÂÐ¶ËÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢Åß¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Çµ¤¬Èþ¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
