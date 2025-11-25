EXILE NESMITH¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡Ö¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
EXILE NESMITH&ÂçÀ¾°ì»Ë·§ËÜ»ÔÄ¹
ÃÏ°è¶¦À¸µÚ¤Ó¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¤È·§ËÜ»Ô¤Ï¡Ø¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡¢11·î24Æü¤¯¤Þ¤â¤È³¹¤Ê¤«¹¾ì¡¿¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥ÈÁ°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎEXILE NESMITH¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£EXILE NESMITH¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈµÚ¤Ó¥ß¥Ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Â¾¡¢ÂçÀ¾°ì»Ë·§ËÜ»ÔÄ¹¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXILE NESMITH¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎEXILE NESMITH¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¯¤Þ¤â¤È¹õÌÓÏÂµí¡ØÏÂ²¦¡Ù¹ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÏ°è¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Â¾¡¢¼«¿È¤¬VJ¤òÌ³¤á¤ë¡ØNES-FES.¡Ù¡ÊTKU¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡¿Ëè·îÂè2Âè4¶âÍË24»þ45Ê¬¡ÁOA¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò²ð¤·¤Æ°¦¤¹¤Ù¤³¹¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢LDH JAPAN¤¬ÃÏ°è³èÀ²½Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¿ô¡¹¤Î»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Ê¡°æ»Ô¤È·§ËÜ»Ô¤Î»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±Ç¯11·î·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»ËµÚ¤ÓÊ¡°æ»Ô¤ÎÀ¾¹ÔÌÐÎ¾»ÔÄ¹¡¢¤µ¤é¤ËÌÁÍ§¤Ç¤¢¤êÊ¡°æ»Ô¿©¤ÎPRÂç»È¤òÌ³¤á¤ëµÌ¥±¥ó¥Á¡ÊEXILE¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢EXILE NESMITH¤â¡Ø·§ËÜ»Ô¡¦Ê¡°æ»Ô»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È30¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ù¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²Îó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤È¤Î¤è¤ê¿¼¤¤Ï¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Î¤³¤ÎÆü¡¢·§ËÜ»Ô¡ßLDH JAPAN¤Î¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢10·î18Æü³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø´ó¤»¿¢¤¨¡õÃÝ¤¢¤«¤ê¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ËEXILE NESMITH¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Î¾ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ê´ü´ÖÃæ¤Ï³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡Ë¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Î3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ê³¹¤Ê¤«¥¨¥ê¥¢¡¿¿åÊÕ¥¨¥ê¥¢¡¿¤Þ¤Á»³¥¨¥ê¥¢¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Þ¤Ç10Æü´Ö¤ËµÚ¤ó¤À³«ºÅ´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆLDH JAPAN¤¬¿ï½ê¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç·§ËÜ»Ô¤ÈLDH JAPAN¤Î¶¦¶È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿EXILE NESMITH¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈµÚ¤Ó¥ß¥Ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÉ½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¡Ö²Ö¡×¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë·§ËÜ»ÔÄ¹¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸Î¶¿¡¦·§ËÜ»Ô¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡Ø´ó¤»¿¢¤¨¡õÃÝ¤¢¤«¤ê¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¶È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤âºî¤Ã¤¿Êý¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø²Ö¤ÈÎÐ¤¬¤Ä¤Ê¤°¡ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¡Ù¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿·§ËÜ»Ô¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊEXILE NESMITH¡Ë¤È¤Î¤Ò¤È¸À¤¬É½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·§ËÜ»Ô¤ÈLDH JAPAN¤ÎÃÏ°è¶¦À¸¤ÎÊâ¤ß¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤Î»ý¤Ä¿©¤ä´Ñ¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈLDH JAPAN¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¨¡¨¡¡£»ÔÌ±¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¼çÂÎÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ø¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·§ËÜ»Ô¤ÈLDH JAPAN¤¬ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤½Ð¤¹Ì¤Íè¤Ë²þ¤á¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
EXILE NESMITH¥³¥á¥ó¥È
2024Ç¯11·î¤Î·§ËÜ»Ô¡¦Ê¡°æ»Ô»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È30¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤é1Ç¯¡¢º£Æü¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¶¦À¸¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëLDH JAPAN¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤Î»Ñ¤äÈà¤é¤ÈÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤³¸Î¶¿¡¦·§ËÜ»Ô¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿·§ËÜ»Ô¡ßLDH JAPAN¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤äº£Æü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿´ó¤»¿¢¤¨¤äÃÝ¤¢¤«¤ê¤¬²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÁÛ¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²ñ¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿³¹¤ÎÊý¡¹¤È¼çÂÎÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç·§ËÜ»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤Ë¶»¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â·§ËÜ»Ô¤ÈLDH JAPAN¤È¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£