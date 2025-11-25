ÆüÃæÂÐÎ©·ã²½¾·¤¤¤¿¹â»Ô³°¸ò¤ËÉº¤¦¡È¿©½ý¥à¡¼¥É¡É¡Ä³¤³°¤ÎÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é·üÇ°¤äÈéÆù¤¬Â³¡¹¤È
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤«¤éÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢24ÆüÌë¤Ëµ¢¹ñ¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³°¸òÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Î»å¸ý¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¡£G20¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆüÄø½ªÎ»¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¤½¤¦¶¯Ä´¡£¡ÖÈâ¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£¸µ³°Ì³¾Ê¹ñºÝ¾ðÊó¶ÉÄ¹¤ÎÂ¹ºêµý»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÆüÃæ¹ñ¸ò¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ë1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÂÐÆüÇå½þ¤òÊü´þ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ø1¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¤òÂº½Å¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÌóÂ«¡É¤òÇË¤Ã¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüÃæÍ§¹¥¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÌäÂê¤ÎÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤Ð¤é¤¯¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
´Ú¹ñ¤¬Ãç²ðÌò¤Ë¡©
¡¡Àã²ò¤±¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Ä¹´ü²½É¬»ê¤ÎÆüÃæÂÐÎ©¤ò¾·¤¤¤¿¹â»Ô³°¸ò¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÎä¤á¤¿¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£
¡¡±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï21Æü¡¢¡ÒÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÌµ±×¤ÊÁè¤¤¡Ó¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥·ã²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¡ÒÊÆ¹ñ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂæÏÑÍ»ö¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÈò¤À¤í¤¦¡Ó¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ò¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬·³»öÅª´ØÍ¿¤ò¹ÍÎ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¹â»Ô»á¤ÏÀµ¤·¤¤¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÁ³¤È¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¸ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡Ó¡Ò¤³¤ì°Ê¾å¡¢¤«¤²ó¤¹É¬Í×¤Î¤Ê¤¤³°¸òÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê©»æ¥ë¡¦¥â¥ó¥É¤Ï24Æü¡¢¡ÒÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë»î¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡Ó¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¡ÒÆüËÜ¤Î±¦ÇÉ¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë´í¸±À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢·³³È¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ò¹â»Ô¼óÁê¤Ï½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·îÂ¤é¤º¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ó¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ë¤â¡¢ÆüÃæÂÐÎ©¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹á¹Á±Ñ»ú»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï22Æü¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüÃæÂÐÎ©¤¬Ë¾¤Þ¤Ì·Á¤Ç´Ú¹ñ¤ò´¬¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ°¡½§Âç¤Î¥ê¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£³Ø¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥ê¶µ¼ø¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÆüÃæ¤¬¸ß¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ä¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³°¸ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÆüÃæÂÐÎ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±ÆÀ¤ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãç²ðÌò¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÂÐÆüÀ©ºÛ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢·³»öÅª¶ÛÄ¥¤â¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Îº®Íð¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤ËASEAN½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÐÎ©·ã²½¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¡ÊÂ¹ºêµý»á¡Ë
¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çºé¤¸Ø¤ëÆüËÜ³°¸ò¡×¨¡¨¡¡£¤½¤¦¹â»Ô¼óÁê¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ë°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£
