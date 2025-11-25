¡ÖÁíÍý¤Ë¼ºÎé¤À¡ª¡×¤È¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬Âç±ê¾å¡Ä¹â»Ô¼óÁê¡È45ÅÙ¤ª¼µ·¡É¤Ë¡È5ÅÙ¤Î²ñ¼á¡É¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¥ï¥±
¡¡µ×¡¹¤ÎÂç±ê¾å¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê73¡Ë¤¬19Æü¤Ë´±Å¡¤òË¬¤Í¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤È½é¤ÎÌÌ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¡¢°®¼ê¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Î¾ìÌÌ¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ²ñ»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢45ÅÙ¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï·Ú¤¯²ñ¼á¡£5ÅÙÄøÅÙ¤·¤«Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î°ìËë¤Ë¡Ò¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ºÎé¡Ó¡Ò´ï¤Î¾®¤µ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ó¡Ò»ä¤ÎÊý¤¬¾å¤è¤Ã¤Æ¤«¡Ó¤Ê¤É¤È¾®ÃÓÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌÌ²ñÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢°®¼ê¤·¤¿¸å¤Ë¾®ÃÓÃÎ»ö¤â¿¼¤á¤Ë¤ª¼µ·¡£X¤Ç¤Î±ê¾å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁû¤®¤¹¤®¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤Í¤§¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÅÔÄ£OB¤À¡£
¡ÖÉáÄÌ¡¢ºÇ½é¤ËÁíÍý¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¤é¡¢ÃÎ»ö¤â±þ¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁíÍý¤ÈÃÎ»ö¤Î´Ø·¸¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¡Ö½é¤Î½÷ÀºËÁê¡×¤ò¼è¤é¤ì¤¿
¡¡¤½¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅìµþÅÔ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬¡¢¤³¤Î1¡Á6·î¤Ç0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡Ö¿Í¸ýÌäÂê¤Ï»ä¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î²ñµÄ¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½ÐÀ¸¿ôÁý¤Ï¡¢¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï2024Ç¯¤Ë0.96¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÅÔÄ£OB¡Ë
¡¡¾®ÃÓÃÎ»ö¤òÃÎ¤ëÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¤ò¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢Æâ¿´ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏª¹ü¤Ë¥¤¥ä¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢ºàÎÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¹â»Ô´±Å¡¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤É¤³¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ØÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ý¿·ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÉÜÃÎ»ö¤¬¡ØÅìµþ°ìËÜÂÂÇË¡¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¡Ù¤ÈÌÀ¸À¡£²¼¼ê¤¹¤ì¤ÐÅÔ¤«¤éÉû¼óÅÔ¤Ø¤Î¡ØÀÇ¸»°Ü¾ù¡Ù¤¬ÐÙ¾å¤ËºÜ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê´±Å¡»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡²ñ¼á¤¹¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
