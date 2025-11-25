¡Úµð¿Í2002Ç¯OB²ñ¡ÛÀ¶¸¶ÏÂÇî¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´¿´î¡¡¾¾°æ½¨´î¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ê11·î23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î±äÄ¹Àï¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡£Ä¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
À¶¸¶¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤ÎÎÙ¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¶¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¡¼¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¡£¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¥è¤µ¤ó¤Î1ËÜ¤Ï¡¢ËÍ¤Î1ËÜ¤è¤ê´¿À¼¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¥¥è¤µ¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÏËÍ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÈÆ±Áë²ñ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸åÆü¡¢¡Ö¾å¸¶¹À¼£¤Î»¨ÃÌº²¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¢¦Æ±Áë²ñ»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
ÆþÍèÍ´ºî¡¢¾å¸¶¹À¼£¡¢²¬Åç½¨¼ù¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¡¢ÀÆÆ£µ¹Ç·¡¢À¶¿åÎ´¹Ô¡¢ÛêÊÕ¹ä¡¢¹â¶¶Í³¿¡¢¿Î»ÖÉÒµ×¡¢Á°ÅÄ¹¬Ä¹¡¢¾¾°æ½¨´î¡¢Â¼ÅÄÁ±Â§¡¢¸µÌÚÂç²ð