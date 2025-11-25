Æá¿ÜÀîÅ·¿´¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ½é¹õÀ±¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤Ê¤é¤º¡Ä¡È¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¡ÉÌðÅÄ½¤»á¤âMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¡È2´§¡ÉÆ¨¤¹
¡¡¤Ä¤¤¤ËÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥åÀîÂ¼Î¶É×²ñÄ¹¤ÎÁòµ·¤ËÂ¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿ÇØ·Ê
¡¡24Æü¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¤Ç¸µWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡Ë¤Ë0-3¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ55ÀïÌÜ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£1Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿°æ¾å¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë²¦ºÂ´ÙÍî¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¾ï¤Ë4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î·»¡¦¾°Ìï¤¬ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Æá¿ÜÀî¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤ÏÂçºå¤ÇÀÜ¹ü±¡¤ò±Ä¤àÌðÅÄ½¤»á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÅÄ»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Î¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÃæ0ÆüÅÐÈÄ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿À¨ÏÓ¡£»³ËÜ¤Î³èÌö¤ÇÆüÊÆ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÌðÅÄ»á¤ËÆá¿ÜÀî¤Ï2Ç¯È¾Á°¤«¤é»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°æ¾å¤ËÂÐ¤·¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¡È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÌðÅÄ»á¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌðÅÄ¼°¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÄ§¡£¡È¶Ú¥È¥ì¤Ï²ÄÆ°°è¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¡É¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢»³ËÜ¤Ï¤ä¤êÅê¤²¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤É¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¡¢´ÑµÒÀÊ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢°æ¾å¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£»³ËÜÍ³¿¤ËÂ³¤¯¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡È¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¡É¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¡£