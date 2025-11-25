¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¿·¤¿¤ÊµÕÉ÷¡Ä¥Õ¥¸·î9»²Àï¤Ç¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡ÉÊ§¿¡¤Ø¡¢¸µ¥ä¥ó°å»ÕÌò¤Ç¾¡Éé¤ÎÂç°ìÈÖ
¡Ö¤¿¤È¤¨»ö¼ÂÌµº¬¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£
·î9¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×·èÄê¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà ¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡×¤È¡Ö¶ì¼êÊ¬Ìî¡×º®ºß¤ÎÍÍÁê
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡á¼Ì¿¿¡Ë¤¬2026Ç¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶¶ËÜ¤ÏºòÇ¯½©¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¡Ô¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡Õ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¶¶ËÜ¥µ¥¤¥É¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡NHKÄ«¥É¥é¤Ç3·î¤Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÎÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È¤Ë¡£Íâ4·î¤«¤é¼ç±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÏ¢¥É¥é¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤âÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ¤Ç5.7¡ó¤È¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö9·î¤Ë¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³ÊÔ¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¡¢¤Ò¤Èº¢¤ÎÀª¤¤¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ø·î9¼ç±é¤Ç¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ÂçÀÎ¤Ê¤é·î£¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¡È¿Íµ¤¼Ô¤Î¾Ú¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤Ë¸«¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤ËÊ®½Ð¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê»öÌ³½ê¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤Ï¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¸½Ð±é¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ºÇ¶á¤Î¥Õ¥¸·Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÉÔÈ¯¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤Î·î9¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤âÉ¾È½¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶È³¦Æâ³°¤Ç¡Ôº£¤Î¥Õ¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤«¡¢²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤é¤Ì±½¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¶ËÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤È¤ó¤À¥È¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÄ´¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¼Ð¤á¤«¤é¸«¤ë¸þ¤¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡È´é·Ý¡É¤â¤Ç¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ÎÌòÊÁ¤Ï¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¿·ÊÆ°å»Õ¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¡¢¾¡Éé¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë·î9¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¡¢É÷É¾Èï³²¤âÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡¡½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï»ëÄ°Î¨¡¢ÅÐÏ¿¿ô¡¢É¾²Á¤¹¤Ù¤Æ¤Ç»´ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¶á¶·¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¼¤Î¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£