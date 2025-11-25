¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡ª¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×2026Ç¯1·î¹æ
¹ÖÃÌ¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼·î´©¾ðÊó»ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î2026Ç¯1·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤ò»£¤ê¤ª¤í¤·¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¿´²¹¤Þ¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×2026Ç¯1·î¹æ
²Á³Ê¡§1,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢Amazon¤Ê¤É
·î´©¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¿´²¹¤Þ¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¥È¥¤¥º¡¦¥ï¥ó¥À¥é¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¤ªÆÏ¤±¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¡£
¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¥Ä¥ê¡¼¤ä¥ê¡¼¥¹¡¢¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥é¥ó¥É¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¸«¤Ä¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¢ö ¤ï¤¯¤ï¤¯¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½ä¤ê¡×¤âÉ¬¸«¡ù
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤â³«ºÅÃæ¡£
12·î18Æü¤«¤éÈÎÇäÍ½Äê¤Î¡Ò¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢20¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ð¥¹¤Î¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·1·î¹æ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
Ⓒ 2025 Disney Enterprises,Inc. All Rights Reserved.
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤¸¹þ¤ß´ë²è¤Ï¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¥·¡¼¥ë¡£
2025Ç¯12·î5Æü·à¾ì¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤òµÇ°¤·¡¢Á°ºî¤È¿·ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÊÔ½¸Éô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥¤¥º¡¦¥ï¥ó¥À¥é¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤â¡ª
¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î°á¾Ø¤òÃå¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬4ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»£¤ê²¼¤í¤·É½»æ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
© 2025 Disney ¡ÈWinnie the Pooh¡É characters are based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works, by A. A.Milne and E. H. Shepard
1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥óÁÏ´©35¼þÇ¯µÇ° Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡õ¥°¥Ã¥ºÂç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡£
2026Ç¯1·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Äê´ü¹ØÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤´¾·ÂÔ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î12Æü¤ÎÌë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¡¢Ç¯´ÖÄê´ü¹ØÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50ÁÈ100Ì¾¤ò¤´¾·ÂÔ¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2026Ç¯1·î¡Á3·î¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿´ë²è¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³Ú¤·¤à¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î½Ü¤ÊÏÃÂê¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯3·î¡Á6·î¤Ë¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÎÆÉ¼Ô¸ÂÄêÀè¹ÔÍ½Ìó¤â¼Â»Ü¡£
·àÃÄ»Íµ¨¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¡×ÌòÇÐÍ¥¤Î°ìÆü¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤ÇÄ°¤¯ Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Î²»³ÚÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀõÁÒÂç²ð¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤ªÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëºÇ¿·¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤ä³¤³°¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤»¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×1·î¹æ¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×2026Ç¯1·î¹æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢Amazon¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ù
