NHK¡ÖLast Days ºäËÜÎ¶°ì ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡×¤¬¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡¡Æ®ÉÂÃæ¤Î¶ìÇº¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡À¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÉ½¾´¤¹¤ëº£Ç¯¤Î¡Ö¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖLast Days ºäËÜÎ¶°ì ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡×¤¬¥¢¡¼¥ÈÈÖÁÈÉôÌç¤ÇÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¡Ö¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯4·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯¥í¡¼¥º¡¦¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ê¥¢¡¼¥ÈÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿25Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¾Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÉÊºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âÊ¸²½¡¦·Ý½ÑÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂçÅýÎÎÆÃÊÌ¾Þ¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¡¼¥ÈÉôÌç¤ÎÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YMO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Î¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤âÆÈÁÏÅª¤Ê²»³Ú¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¡£ºÇÈÕÇ¯¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡Ö»à·ºÀë¹ð¤À¡×¡Ö°Â³Ú»à¤òÁª¤Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ®ÉÂÀ¸³è¤Î¶ìÇº¤ä¡¢¡Ö²»³Ú¤À¤±¤¬Àµµ¤¤òÊÝ¤ÄÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ä¤¹²»³Ú¡¢»Ä¤µ¤Ê¤¤²»³Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¿¼¤¯»×¹Í¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤É¡¢ËÜ²»¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï°äÂ²¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æüµ¤äÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤«¤éºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëYMO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¤È¯É½¤Î¶Ê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¾¾µÜ·ò°ì»á¤Ï¼õ¾Þ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»à¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ì¿¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤ò¤É¤¦ÉÁ¤±¤Ð¿·¤·¤¤¤Î¤«¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇTV¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡ÛÀ¤³¦¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ê¤É¤«¤éÌó900¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡Ö¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×(IATAS¡¢1969Ç¯ÀßÎ©)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ³°¤ÇÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¾Þ¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤Æ53²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É·×16ÉôÌç¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿³ºº¤Ï24Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÂÐ¾Ý¡£