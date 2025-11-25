ÆüËÜ¿Í¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö2025Ç¯ÅÙ¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×
³¤³°¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤ÖÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î°å³ØÉô¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë106Ì¾¤ÎÆüËÜ¿Í¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö2025Ç¯ÅÙ¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×
2025Ç¯ÅÙÆþ»î¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç³Ê¼Ô¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤¬18Ì¾¡¢»äÎ©Âç³Ø¤¬88Ì¾¤Î·×106Ì¾¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹ñ¸øÎ©ºÇÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥ÎÂç³Ø¤Ë1Ì¾¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÂç³Ø¤Ë2Ì¾¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢»äÎ©ºÇÆñ´Ø¤Î¥«¥È¥ê¥«Âç³Ø¤Ë¤â7Ì¾¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Á¤Î¹â¤¤À®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¤Ê¤Î¤«
¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°°å³ØÉô¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÅì²¤¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¸øÎ©¤ÇÌó30Ëü±ß¡¢»äÎ©¤Ç¤âÌó300Ëü±ß¤È¤¤¤¦³ØÈñ¤Î°Â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ä¡¢±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¤òÁª¤ÖÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò¹ç³Ê¼Ô¤¬¸ì¤ë¼õ¸³¤Î¥ê¥¢¥ë
¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇºÇÂç¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ã·ÅÄÀéÉ´¹ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÅß¤Ë³¤³°¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¡¢ËÌÊÆ¤Î¶¥ÁèÎ¨¤äÅì²¤¤Î¾ðÀª¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¼õ¸³À©ÅÙ¤ä¶µºàÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½È÷¹»¤Ë¤è¤ëÀ©ÅÙ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ä²áµîÌä¤ÎÄó¶¡¡¢½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸«»ö¤Ë¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÍ½È÷¹»¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È
Æ±¹»¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÂç³Ø¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¸½ÃÏ¤Î¼£°Â¡¢À¸³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤«¤éÆþ»îÂÐºö¡¢ÈÑ»¨¤ÊÎ±³Ø¼êÂ³¤¡¢¤µ¤é¤ËÅÏ¹Ò¸å¤ÎÀ¸³è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¡¢²áµîºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é³¤³°°å³ØÉô¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆüËÜ¿Í¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö2025Ç¯ÅÙ¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡× appeared first on Dtimes.