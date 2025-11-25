µð¿Í¡¦ÀõÌî¤¬¸ºÊð¹¹²þ¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×£±£°£°Ëü¸º¤Î£±£·£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÅìµþÂç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨Ç¯Êð£±£¸£°£°Ëü±ß¤«¤é£±£°£°Ëü¸º¤Î£±£·£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨¡¦£±£¸£·¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¼ãÉð¼Ô¤¬ÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢°ÛÎã¤Î£³·³¤â·Ð¸³¤¹¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡££¶·î¤Ë¤Ï¡Ö±¦¼Ü¹ü·Ô¾õÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¡×¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯Âç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£