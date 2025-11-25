±üÌîÁÔ¡¢ËÅÄÍµÂç¤òÊú¤´ó¤»¤ë¡¡¡Ø¥³¥¹¥é¥Ð¡ÙÂè2ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÅþÃå
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦FODÇÛ¿®¡Ë¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡ÄÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ëËÅÄÍµÂç¡õ±üÌîÁÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆêÅç¤µ¤Á»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£2024Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥Þ¥®¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¤«¤é´Å¤¤Æ±À³À¸³è¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£±üÌî¤¬¡¢Ä¶¿¿ÌÌÌÜ¤«¤Ä¥Ô¥å¥¢¤ÊÀèÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Ç¡¢Á°ºî¤Ç¥í¥ß¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¥¯Åì±ÀÍ³ÚÄ®Å¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ÖµÜÜ§¡¢ËÅÄ¤Ï¡¢À¸°Õµ¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Îº´¶¶ÅÍ¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÁ´³«¤ÊÜ§¤¬ÅÍ¿¿¤òÊú¤´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Season 2¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬»Å»ö¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ëÊÉ¤ä¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ë¬¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤Î´íµ¡¤Ë¡£»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤â¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ü§¤ÈÅÍ¿¿¤ÎÌª·î¤Ê»Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Season2¤Î»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿±üÌî¤ÈËÅÄ¤è¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Season2¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê¤òÅÁ¤¨¤ëËÅÄ¡£±üÌî¤Ï¡ÖSeason1¤Ç¤Ï¥É¥¥É¥¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Season2¤Ï¡¢ÅÍ¿¿¤ÈÜ§¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ºî¤È¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÅÄ¤¬¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¡¦ÅÍ¿¿¤Î²ÈÂ²¤ä¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¡¢±üÌî¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ç
¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤»¡Á¤Î¡ª¡×¤È¸ß¤¤¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡Ö¸«¤Æ¤Í¡Á¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Season2¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®µÇ°¤Ç±üÌî¡¢ËÅÄ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¤ÎÅÐÃÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Season1¤Î¥Ù¥¹¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃêÁª¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¾·ÂÔ¡£1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¾å±Ç¸å¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Season1¤ÎÈ¿¶Á¤ä¡¢Season2¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç³Ú¤·¤à¡£
