¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡Û´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢Åß¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ø³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡Ù¡õ¡Ø²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡ÙÅÐ¾ì¡¡¡Ø¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤â
¡¡»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡Ø³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ø²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤ò¤¤ç¤¦25Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡Ø¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä³«»Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÈ¤²²´éÚ¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÅß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Îµ¨Àá¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤òËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Å¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÍ¿¦¿Í¤¬ËèÆüÊ´¤«¤é¤Ä¤¯¤ëÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢Åß¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤·¤ß¤ï¤¿¤ë°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤ÎÅß¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¤Ç1°Ì2°Ì¤òÁè¤¦¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¡Ø³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡Ù¤È¡Ø²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤¬º£Ç¯¤ÏÅß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÅÐ¾ì¡£¡ÖÅßÅþÍè¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤Ë¤â¤·¤ß¤ï¤¿¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡¦¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢11·î¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£Î¾¾¦ÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡¡Ø³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ç³ûÆù¡¢¾Æ¤ÌÜ¹á¤Ð¤·¤¤Çò¤Í¤®¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÀ½³û¤À¤·¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢Åß¤Î»Ý¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£¹ç³ûÆù¤ÏÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤Ê¸ü¤ß¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤ò»ÈÍÑ¡£ÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤À¤·¤È°ì½ï¤Ë²ÐÆþ¤ì¤·¡¢¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´Å¤ß¤¬¤è¤ê°ìÁØÁý¤¹Çò¤Í¤®¡£Å¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢³û¤Î»é¤¬¤·¤ß¤¿¤À¤·¤ò´Þ¤ó¤Ç¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤ÎÇò¤À¤·¤ËÆÃÀ½¤Î¤«¤¨¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹ç³ûÆù¤Î»é¤È»Ý¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÀ½³û¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¡£¹ç³ûÆùËÜÍè¤Î¥³¥¯¤È»Ý¤ß¡¢Çò¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¿¤À¤·¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÌÍ¤òÍí¤á¤Æ¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢²´éÚ¤Î¤×¤ê¤×¤ê¤Î¿©´¶¤È¤½¤Î¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¡¢²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¿¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤Ï¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î²´éÚ¤ò»ÈÍÑ¡£ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë²´éÚ¡¢¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¡¢Çò¤Í¤®¤ò°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤¿¤á¡¢²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¤Í¤®¤Î¤·¤ã¤¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Å¤ß¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê²´éÚ¤ÈÁêÀÈ´·²¡£
¡¡Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤Ï¡¢Å¹¤Ç¿ô»þ´Ö¤ª¤¤Ë°ú¤¯¹á¤êË¤«¤ÊÇò¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶Ì»Ò¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢ÃúÇ«¤Ë¼ê»Å¹þ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤í¤È¤í¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£³ø¤«¤éÄ¾ÀÜ´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¿å¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤³øÈ´¤ÌÍ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬ÌÓ±©¤À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤·¤¬¤è¤¯Íí¤à¡£ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¤â¤Á¤â¤Á¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î³øÈ´¤ÌÍ¤Ë¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤á¤Æ¡¢Ç»¸ü¤Ê²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡Ø²´éÚ¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤«¤é¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿²´éÚ¤Ï¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢³°¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤Ö¤Ã¤«¤±¤À¤·¤¬½ù¡¹¤Ë°á¤Ë¤·¤ß¤³¤à¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÍÈ¤²²´éÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½³¤¾ß¤À¤ì¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤¿¡£²´éÚ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤ÆÇ»¸ü¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤è¤·¡¢ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¦¤É¤ó¤È¤À¤·¤Ë¤è¤¯º®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡£»Å¾å¤²¤Ë¾Æ¤¥Ð¥é³¤ÂÝ¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¿¼¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤å¤Ã¤È¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ì¤Ð¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÈ¤²²´éÚ¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÅß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Îµ¨Àá¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤òËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Å¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÍ¿¦¿Í¤¬ËèÆüÊ´¤«¤é¤Ä¤¯¤ëÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢Åß¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤·¤ß¤ï¤¿¤ë°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ç³ûÆù¡¢¾Æ¤ÌÜ¹á¤Ð¤·¤¤Çò¤Í¤®¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÀ½³û¤À¤·¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢Åß¤Î»Ý¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£¹ç³ûÆù¤ÏÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤Ê¸ü¤ß¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤ò»ÈÍÑ¡£ÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤À¤·¤È°ì½ï¤Ë²ÐÆþ¤ì¤·¡¢¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´Å¤ß¤¬¤è¤ê°ìÁØÁý¤¹Çò¤Í¤®¡£Å¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢³û¤Î»é¤¬¤·¤ß¤¿¤À¤·¤ò´Þ¤ó¤Ç¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤ÎÇò¤À¤·¤ËÆÃÀ½¤Î¤«¤¨¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹ç³ûÆù¤Î»é¤È»Ý¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÀ½³û¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¡£¹ç³ûÆùËÜÍè¤Î¥³¥¯¤È»Ý¤ß¡¢Çò¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¿¤À¤·¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÌÍ¤òÍí¤á¤Æ¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢²´éÚ¤Î¤×¤ê¤×¤ê¤Î¿©´¶¤È¤½¤Î¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¡¢²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¿¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤Ï¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î²´éÚ¤ò»ÈÍÑ¡£ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë²´éÚ¡¢¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¡¢Çò¤Í¤®¤ò°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤¿¤á¡¢²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¤Í¤®¤Î¤·¤ã¤¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Å¤ß¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê²´éÚ¤ÈÁêÀÈ´·²¡£
¡¡Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤Ï¡¢Å¹¤Ç¿ô»þ´Ö¤ª¤¤Ë°ú¤¯¹á¤êË¤«¤ÊÇò¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶Ì»Ò¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢ÃúÇ«¤Ë¼ê»Å¹þ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤í¤È¤í¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£³ø¤«¤éÄ¾ÀÜ´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¿å¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤³øÈ´¤ÌÍ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬ÌÓ±©¤À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤·¤¬¤è¤¯Íí¤à¡£ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¤â¤Á¤â¤Á¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î³øÈ´¤ÌÍ¤Ë¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤á¤Æ¡¢Ç»¸ü¤Ê²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡Ø²´éÚ¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤«¤é¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿²´éÚ¤Ï¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢³°¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤Ö¤Ã¤«¤±¤À¤·¤¬½ù¡¹¤Ë°á¤Ë¤·¤ß¤³¤à¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÍÈ¤²²´éÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½³¤¾ß¤À¤ì¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤¿¡£²´éÚ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤ÆÇ»¸ü¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤è¤·¡¢ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¦¤É¤ó¤È¤À¤·¤Ë¤è¤¯º®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡£»Å¾å¤²¤Ë¾Æ¤¥Ð¥é³¤ÂÝ¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¿¼¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤å¤Ã¤È¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ì¤Ð¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡£