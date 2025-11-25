Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯CM³Ú¶Ê¤Ç¡È²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¡44Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ýÀâ¤«¤ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¹õÌÚÆ·¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥â¤¤¡Ä¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¹õÌÚÆ·¡õ¹Ë·¼±Ê¤é
¡¡¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£Á¥±Û¤È¹õÌÚ¤¬¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤ò²Î¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤¬±Ñ°ìÏº¡õÆ·¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤äÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£JOYSOUND¤Ç26Æü¤«¤é¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÁ¥±Û¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Ç¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤ªÁê¼ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤·¡×¤È¡Ö¤¿¤ó¡×¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ±¼Ò¤ÎCM¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤»¤ê¤Õ¤â¡£Á¥±Û¤Ï¡Ö44Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤«¤é¤¢¤ëÆüÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Øº£ÅÙ¤Ï²Î¤¦¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡ØËÍ¡¢44Ç¯´ÖÁ´¤¯²Î¤ï¤º¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©²»ÃÔ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£¡Ø¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö²Î¤Ë¡ÈÁ¥±Ûº²¡É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CM¤Ë¤Ï¡¢Á¥±Û¡¢¹õÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¡¢¸¸Åß¼Ë¤Î¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¡£
