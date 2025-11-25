¥µ¥ê¥Ð·ç¤¤¤Æ¤â¥â¥¹¥±¥é¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦·ç¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¡Ä¡Ä¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëDF¿Ø¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡Ö¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬¾¯¤·¤âÎø¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï4-1¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°µ¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿CB¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÂåÌò¤È¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÀèÈ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àº£µ¨²ÃÆþ¤Î¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ëÀ®¸ù1²ó¡Ê100¡ó¡Ë¡¢¶õÃæÀï¾¡Íø2/2²ó¡¢¥¯¥ê¥¢4²ó¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ØWhoscored.com¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÇDF¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Þ¥¤¥«¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØThe Rest is Football¡Ù¤Ë¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëDF¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÈÇÏ¼¯¤²¤¿¡É¶¯¤µ¤À¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¡Ê¢¨¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¡Ë¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤È¡¢»î¹çÁ°¤Îµ¿Ìä¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤À¤±¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤ò·ç¤¤¤Æ¶ì¤·¤à¤«¤É¤¦¤«¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈà¤é¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤òÎø¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¡¢Èà¤é¤Ï¥â¥¹¥±¥é¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ê¥Ð¤È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎCB¤ò4¿ÍÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤Ï¤â¤¦¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Ð¿§¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¡Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡Ê¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¡Ë¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¡ª¡¡¤â¤¦ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¤è¡×
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¼éÈ÷¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¿ØÍÆ¤Ï²¤½£ºÇ¶¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤À¡£º£µ¨¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢CB¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤â¼éÈ÷¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤â¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÁÈ¤ó¤À¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¤µ¤Î´ðÈ×¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼éÈ÷¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£