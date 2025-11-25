『伝説の勇者 ダ・ガーン』SMPに「ガ・オーン」が登場【プレミアムバンダイ限定】
バンダイは、『伝説の勇者 ダ・ガーン』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者ダ・ガーン ガ・オーン【プレミアムバンダイ限定】」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月25日(火)13時より予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者ダ・ガーン ガ・オーン【プレミアムバンダイ限定】」(13,200円)
『伝説の勇者 ダ・ガーン』に登場する「ガ・オーン」をSMPで立体化。
ガ・オーンは劇中同様にライオン形態から変形が可能。武装はガ・オーント・マホーク、GキャノンとGバルカンが付属する。
そして別売の「SMPダ・ガーンX」と合体させてグレートダ・ガーンGXを再現することができるほか、さらに付属品を使用することで「伝説のダ・ガーンGX」形態を再現可能。
(C)サンライズ
