¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÊÖ¤êºé¤°æ¾åÂó¿¿¡¡¡ÈÅ·¿´ÂÐºö¡É½õ¸À¤Î·»¡¦¾°Ìï¤Ë¤â´¶¼Õ¡ÖÉã¤È·»¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Ç¥«¤¤¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡¡¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡È½Äê¡¡°æ¾åÂó¿¿¡û¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Æü24Æü¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð²á¤®¤Æ¡¢°ì¿ç¤â¤Ç¤¤º¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Âó¿¿¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ï°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î·»¡¦¾°Ìï¤ÈÉã¤Î¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÅ·¿´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¾°Ìï¤âº¸¹½¤¨¤ÇÂÐÌÌÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âó¿¿¤Ï¡Ö·»¤¬¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ë¹½¤¨¤ÆºÙ¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»î¹çÃæ¤â¡ÖÉã¤È·»¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¹¤³¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Éã¤È·»¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡Âó¿¿¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£°½À¥À¾¹â1Ç¯»þ¤Ë¹â¹»ÁíÂÎ¥Ô¥óµéÍ¥¾¡¤Ê¤É¥¢¥ÞÄÌ»»57Àï52¾¡5ÇÔ¡£13Ç¯12·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯12·î¡¢13ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£19Ç¯11·î¡¢WBCÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¥¦¥Ð¡¼¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¡£23Ç¯4·î¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥½¥ê¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤â¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë64¡¢¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë63¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£