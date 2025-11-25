¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤óÊóÆ»¤ÇÇå½þÌ¿Îá¡¡ÅìµþÃÏºÛ¡¢220Ëü±ß
¡¡¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬ÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×¤ÎÅÏÊÕ¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Îµ»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤Ë1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤äÄûÀµµ»ö¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯2·îÈ¯Çä¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£ÅÏÊÕ¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡³ëÀ¾¸ùÍÎºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢µ¼Ô¤¬µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½÷À¤ÎÏÃ¤À¤±¤ò´ð¤Ëµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤«¤éÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤â¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ä¼èºà¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯1·î¡¢ÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸·Ý½Õ½©¤Ê¤É¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±11·î¤ËÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ½ª·ë¡£º£·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£