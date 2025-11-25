SEVENTEEN¡¢K-POP½é¡ªÊÆ¿Íµ¤¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØTiny Desk¡ÙËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç°µ´¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
SEVENTEEN¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸ø¶¦¥é¥¸¥ª¶ÉNPR Music¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØTiny Desk¡Ê¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
SEVENTEEN¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¢¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¥Ð¡¼¥Î¥ó¡¢¥Ç¥£¥Î¤Ï¡¢11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËNPR Music¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖSEVENTEEN¡§Tiny Desk Concert¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØTiny Desk¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾®µ¬ÌÏ¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
SEVENTEEN¤Ï¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ë¤¢¤ëNPRËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¡É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
SEVENTEEN¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ØSuper¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î10Ç¯¤òÁí³ç¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡ØClap¡Ù¡ØHOT¡Ù¡ØSOS¡ÊProd. Marshmello¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø_WORLD¡Ù¡ØDarl+ing¡Ù¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡ØRock with you¡Ù¡¢½ö¾ðÅª¤Ê¡ØTo you¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î³Ú¶Ê¤ÇÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿ô¡¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¿¦¿Í¡É¤Ö¤ê¤âºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼«Í³¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´°àú¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£Â¨¶½¤Ç´ÑµÒ¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØHBD¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼11Ç¯ÌÜ¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤È½ÏÎýÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤âÄ°¤¯³Ú¤·¤µ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Âç¹ç¾§¤È´¿À¼¤Ç±þ¤¨¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏSEVENTEEN¥é¥¤¥Ö¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¡ØVERY NICE¡Ù¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï´ÑµÒ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®µ¤¤òºÇ¹âÄ¬¤ØÆ³¤¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
SEVENTEEN¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç²Î¤¦¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ØTiny Desk¡Ù¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
SEVENTEEN¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¼¥É¼ç¶¥µ»¾ì¡¢¹á¹Á¡¦·¼ÆÁ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢ËÌÊÆ5ÅÔ»Ô¤ÇÇ®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢27Æü¤«¤é¤ÏÆüËÜ4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
Ì¾¸Å²°¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ø¤ÈÂ³¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë