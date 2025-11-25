¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÇÁ¡ºÙ¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡ª¿·¶Ê¡ØPanorama¡Ù¤Ç²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¿·¶Ê¡ØPanorama¡Ù¤Ç²áµî10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¤È¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥è¥ó¡¢¡ÖÅò¾å¤êÉ÷¡×¤ÎÈ©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È
Íè¤ë12·î1Æü¡¢¥Æ¥è¥ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPanorama¡§The Best of TAEYEON¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØPanorama¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê»þ´ü¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÁª¤ó¤À24¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£²áµî10Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò1¤Ä¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØPanorama¡Ù¤ÏÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¡¢¶¯Îõ¤Ê¥É¥é¥à¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤À¡£¹â¤Þ¤ë´¶¾ð¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Æ¥è¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿¼¤¤¶Á¤¤ò»ý¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤È¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ëÆü¡¹¤Ë°§»¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤¿ÊÌ¤Î²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ò¤È¤â¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê°ÕÌ£¿¼¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥è¥ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPanorama¡§The Best of TAEYEON¡Ù¤Ï12·î1Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡þ¥Æ¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯3·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥å»Ô½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¿§Çò¤Ç¾åÉÊ¤Ê´éÎ©¤Á¡¢Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£2015Ç¯¤ËÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ÆÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ëí»ì¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤Î¸ø¼°¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÈ´Å§¡£·àÃæ¤Î¥á¥¤¥ó³Ú¶Ê¡ØInto the Unknown¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¡£