¡ÖÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½°ä»º¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤¬¿¼¤¤°¥Åé¡¡¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤ò¼õ¤±¡ÚÁ´Ê¸¡Û
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤Ë¿¼¤¤°¥Åé¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ÌòºÇ¹âÎðÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¡¢ÀÂµî
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï11·î25ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÀÂµî¤·¤¿¡£µýÇ¯91ºÐ¡£Ä¤Ìä½ê¤Ï¥½¥¦¥ë²å»³ÉÂ±¡Áòµ·¾ì30¹æ¼¼¤Ç¡¢½Ð´½¤Ï11·î27Æü¸áÁ°6»þ20Ê¬¡£ËäÁòÃÏ¤Ïµþµ¦Æ»¤ÎÍøÀî¥¨¥Ç¥ó³Ú±à¤À¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÎSNSÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
Âç´ÚÌ±¹ñÊ¸²½·Ý½Ñ³¦¤ÎÂç¤¤ÊÀ±¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¤ÎÀÂµî¤Ë¿¼¤¤°¥Åé¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸³¶±éµ»¤ËÀìÇ°¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢±é·à¤È±Ç²è¡¢ÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ë¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¡¢°Ö¤á¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±éµ»¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÏÃ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¿ÍÀ¸¤ÎÆ±È¼¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ±éµ»¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ëÏÃ¤òÀ¤³¦¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¿Í´Ö¿ÍÀ¸¤ÎËÜ¼Á¤òÅÁ¤¨¤ëÄÌÏ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ¸¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¯³Ø¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤Ê¤ëÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿Í³Ê¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë¿¼¤¤¶Á¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½°ä»º¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤òÊñÍÆ¤·¤Ê¤¬¤é°¦¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ¿Í¤Ç¤¢¤ê¹ñÌ±ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤ò¡¢Ä¹¤¤´Öµ²±¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ¸¤ÎÉ½¾ð¤ÈÀ¼¤¬¤Þ¤ÀÁ¯ÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÀèÀ¸¡¢¤É¤¦¤«Ê¿°Â¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë