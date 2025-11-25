VNL¹ß³Ê¤Ê¤ÉÆüËÜ¤È¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡ÄÄãÌÂÃø¤·¤¤´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ï¡È³°¹ñ¿Í°Ê³°¡É¤¬³Î¼Â¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎÄãÌÂÃø¤·¤¤½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´Ú¹ñÂåÉ½¤¬Å¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡¢ÂçÃÀ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡ÊKVA¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤ò¸ø³«Êç½¸Ãæ¤À¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï11·î18Æü¤«¤éÍè¤ë12·î19Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¥«·î´Ö¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á1¿Í¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç±þÊç¤¹¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤Ïº£Ç¯¤ÎFIVB¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡Ë¤Ç¹ß³Ê¤·¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤«¤éÂç¤¤¯±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤ÏAVC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢Åì¥¢¥¸¥¢½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¢Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢·÷Æâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Î¤ß½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡È¥¼¥í¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤è¤êÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿·»Ø´ø´±¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀÕÇ¤¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£¡È³°¹ñ¿Í´ÆÆÄÂÎÀ©¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤Ø
²áµî6Ç¯´Ö¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï³°¹ñ¿Í´ÆÆÄÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥é¥Ð¥ê¥Ë´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¥Ù¥¹¥È4¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥»¥µ¥ë¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥â¥é¥ì¥¹´ÆÆÄ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À®ÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤µ¤¨¤âÌÀ³Î¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥â¥é¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤Î·óÇ¤ÌäÂê¤Ç¤âÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£
´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á2¿Í¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÇÏªÄè¤·¤¿¼åÅÀ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Æó¤Ä¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ä¥ì¥Ù¥ë¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤¬°ì´Ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤ÊÎý½¬ÎÌ¤¹¤é³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢Áª¼ê¤ÎÂÎÎÏ¤ä»î¹ç´¶³Ð¤ò°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹ñºÝÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ï´Ú¹ñ¿Í»ØÆ³¼Ô¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨²ñ¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö6Ç¯´Ö¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÆÃÀ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ØÆ³¼Ô¤òÁª¤ÖÊý¸þ¤Ç¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£³°¹ñ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤Âå¸òÂå¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤¬ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·´ÆÆÄ¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÐÌÌÉ¾²Á¤È¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥àÀìÇ¤´ÆÆÄ¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯¤ÎÂåÉ½¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÀ®ÀÓ¤ä»ØÆ³ÎÏÉ¾²Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÀÌó¤¬ÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£