ÅìÊý¿Àµ¯¡¢2026Ç¯4·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡ª³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡È½é¡¦ºÇÂ¿¡ÉµÏ¿
Íè¤ë2026Ç¯4·î¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºÆÅÙ¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥Û¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ
µî¤ë11·î24Æü¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï¿À¸Í¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±éÃæ¡¢2026Ç¯4·î25¡Á26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM¡ÁRED OCEAN¡Á¡×³«ºÅ¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï2013Ç¯¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢2018Ç¯¡¢ÆüËÜ¸ø±é»Ë¾å½é¤á¤Æ3Æü¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ç³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å¡È½é¡É¤½¤·¤Æ¡ÈºÇÂ¿¡ÉµÏ¿¤Þ¤Ç¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥É¡¼¥àºÇÂ¿¸ø±é¤ÎµÏ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½é¡¦ºÇÂ¿¸ø±é¤ÎµÏ¿¤Þ¤ÇÆ±»þ¤ËÊÝÍ»ý¤ÄÍ£°ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯Èà¤é¤Î¡È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡É¤Î³èÆ°¤Ë°ìÁØÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯ÅöÆü¤Î4·î27Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï¡¢2026Ç¯4·î25¡Á26Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç20¼þÇ¯¤Î²ÚÎï¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢1¸ø±éÅö¤¿¤êÌó7Ëü5000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¡ÈÄ¶Âç·¿²ñ¾ì¡É¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°±Ç²è¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film ¡ÈIDENTITY¡É¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¤À¡£