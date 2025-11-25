·ëº§¤«¤éÌó1Ç¯¡Ä½÷Í¥¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿·¤·¤¤Ì¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
½÷Í¥¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤¬Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¡Ä¡×¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤Î¡ÈÇ»¸ü¥¥¹¥·¡¼¥ó¡É
11·î25Æü¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤ËÂçÀÚ¤Ê¿·¤·¤¤Ì¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ø¼°Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð»º»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤Ë¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤´Ø¿´¤È°¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Éüµ¢¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤±éµ»¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ËÊ¡¤È²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤ÏºòÇ¯10·î¡¢Ä¹Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿º§Ìó¼Ô¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯5·î¤ËNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆÝ¶â¡¿¥¿¥ó¥°¥à¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¸å½é¤ÎÉüµ¢ºî¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°È¯É½Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢XYZ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ËÜÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Î©¾ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤ËÂçÀÚ¤Ê¿·¤·¤¤Ì¿¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð»º»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¡¢¤É¤¦¤«¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤Ë¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤´Ø¿´¤È°¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Éüµ¢¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤±éµ»¤Ç¤ª±þ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¤È²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¢ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¡¦¥Ü¥æ¥ó¡£2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈþÃË¡ã¥¤¥±¥á¥ó¡ä¥Ð¥ó¥É¡Á¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥Ô¥å¥¢¥Ó¡¼¥È¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØÇÏ°å¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥èÉ±¡Ù¡Ø¼ºí©¥Î¥ï¡¼¥ëM¡Ù¡Ø¥¦¥Á¤Ë½»¤à¥ª¥È¥³¡Ù¡Ø°¦¤Î²¹ÅÙ¡Ù¡ØÊÌ¤ì¤¬µî¤Ã¤¿¡Á¥Þ¥¤¡¦¥×¥ì¥·¥ã¥¹¡¦¥ï¥ó¡Á¡Ù¡Ø¥Ü¥¯¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¡Ø¶åÈø¸Ñ¡ã¥¯¥ß¥Û¡äÅÁ¡ÁÉÔÌÇ¤Î°¦¡Á¡Ù¡Ø·³¸¡»ö¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤³¤ÎÎø¤ÏÉÔ²Ä¹³ÎÏ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯8·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤ÎÎø¿Í¤È10·î¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£