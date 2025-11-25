¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍ¦¼Ô¥À¡¦¥¬ー¥ó¡×¤è¤ê¡Ö¥¬¡¦¥ªー¥ó¡×¤¬SMP¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤Æ11·î25Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¥×¥é¥¥Ã¥È¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ÅÁÀâ¤ÎÍ¦¼Ô¥À¡¦¥¬ー¥ó ¥¬¡¦¥ªー¥ó¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ11·î25Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯7·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï13,200±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍ¦¼Ô¥À¡¦¥¬ー¥ó¡×¤è¤ê¥¬¡¦¥ªー¥ó¤òSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·àÃæ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó·ÁÂÖ¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ÉðÁõ¤Î¥¬¡¦¥ªー¥ó¥È¡¦¥Þ¥Ûー¥¯¡¢G¥¥ã¥Î¥ó¤ÈG¥Ð¥ë¥«¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡³ÆÉô²ÄÆ°¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÊÌÇä¤ê¤ÎSMP¥À¡¦¥¬ー¥óX¤È¹çÂÎ¤µ¤»¤Æ¥°¥ìー¥È¥À¡¦¥¬ー¥óGX¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£·Á¾õ½Å»ë¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÕÂ°ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤Î¥À¡¦¥¬ー¥óGX¡×·ÁÂÖ¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º