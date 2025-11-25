¡È·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡É¼Â¤Ïµ¶Áõ¡¡Äó¶¡ÈÖ¹æ¤Î°ÍÑ¤ÇÄÌ¿®²ñ¼Ò¤¬¼Õºá
¡¡ÄÌ¿®´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥Ô¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥×¥í¤Ï11·î21Æü¡¢¼«¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ê·Ù»¡½ð¤Ê¤É¸øÅªµ¡´Ø¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤Ëµ¶Áõ¤µ¤ì¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï2025Ç¯2·î8Æü¤«¤é3·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¿®¼ÔÈÖ¹æ¤Îµ¶Áõ¤Ï¡¢Àµµ¬¤ÎÈÖ¹æ¤òº¾¾Î¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤òÁõ¤¦¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÅÅÏÃ¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤¢¤¿¤«¤â·Ù»¡¤äÌò½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¼ê¸ý¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÃí°Õ´µ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿Â¦¤«¤é¤Ï¡¢É½¼¨ÈÖ¹æ¤À¤±¤Ç¤Ï¿¿µ¶¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¤³¤Îµ¶Áõ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð°Þ¤äÈï³²¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢³ºÅö´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö·Ù»¡½ðÅù¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¡×¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤â¶áÇ¯¡¢·Ù»¡´ØÏ¢¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òµ¶Áõ¤·¤¿º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖ¹æ¤À¤±¤ÇÁê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ø¼°¤ÎÂåÉ½ÈÖ¹æ¤Ë¼«¤é¤«¤±Ä¾¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊª¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò²èÌÌÉ½¼¨¤µ¤»¤¿ÅÅÏÃ¤«¤é¡¢º¾µ½¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¼ê¸ý¤¬µÞÁýÃæ¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÜººÂÐ¾Ý¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÏÃ¤Ï°ìÃ¶ÀÚ¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¢ô£¹£±£±£°¡×¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤ò¡£#·Ù»¡ #ÈÈºá #¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤· #º¾µ½ pic.twitter.com/hvgIhrzWgC
