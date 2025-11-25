¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¡È²á¤Á¡É¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ä50Âå¤ÇÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¡ÒÇ¯¶â15Ëü±ß¡¦Ãù¶â0±ß¡Ó¡¢¤à¤´¤¤Ï·¸å¤òÁ÷¤ë¥ï¥±¡£¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤ÀÆü¡×¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
Ç¯¼ý1,000Ëü±ßÄ¶¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¡¢À¸³è¿å½à¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¼ê¸µ¤Î¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¹â½êÆÀÉÏË³¡×¤Î¾Ç¤ê¤¬¡¢ÍýÀ¤Î¥¿¥¬¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Î¼Â¤ËÌÙ¤«¤ë¾ðÊó¡×¡£¤Û¤ó¤Î½ÐÍè¿´¤Ç½¦¤Ã¤¿¤½¤Î¡ÈÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¡É¤¬¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÇúÃÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È¡¦Ç§ÄêFP¤Î¾®ÀîÍÎÊ¿»á¤¬º´Çì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£Ã¯¤Î¿´¤Ë¤âÀø¤à¡ÖËâ¤¬º¹¤¹½Ö´Ö¡×¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢¤½¤ÎËöÏ©¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Ð¥ó¥«¡¼¤ÎÅ¾Íî
º´ÇìÎ´¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿65ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÇÆ¯¤¯¥¨¥ê¡¼¥È¹Ô°÷¤Ç¤·¤¿¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢22ºÐ¤Ç¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£Æ±´ü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢40Âå¤Ç¼¡Ä¹¡¢50Âå¤Ç»ÙÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý¤Ï1,500Ëü±ß¤ËÅþÃ£¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌò°÷¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤Ï¡Ö²Ð¤Î¼Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡£ ÅÔÆâ°ìÅùÃÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥í¡¼¥ó¡¢ºÊ¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¸òºÝÈñ¡¢¤½¤·¤Æ»äÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¹â³Û¤Ê³ØÈñ¤ÈÎ±³ØÈñÍÑ¡£ ³ÛÌÌ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤«¤ì¡¢¹â¤¤À¸³è¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¸½¶â¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Ä¤â¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×ÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤ò¡¢¤ß¤ë¤¿¤Ó¡¢º´Çì¤µ¤ó¤Ï¾Ç¤ê¤ÈÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£Éô²¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¡ÖA¼Ò¡×¤ÎÍ»»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡ÖA¼Ò¤¬¡¢B¼Ò¤ÎTOB¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×
¤³¤ÎÌ¤¸øÉ½¤Î¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢º´Çì¤µ¤ó¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤ë°Ëâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËâ¤¬º¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
º´Çì¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤¢¤ë·×»»¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖB¼Ò¤ÏTOB¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¸ø³«ÇãÉÕ¤±²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï¡¢¤¤¤Þ¤Î³ô²Á¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çã¤¨¤Ð100%¾¡¤Æ¤ë¡×
TOB¡ÊTake Over Bid¡§³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡Ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤¬ÊÌ¤Î´ë¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì³°¤ÇÆÃÄê¤Î²Á³Ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ³ô¼°¤òÇã¤¤½¸¤á¤ë¤³¤È¡£TOB²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢È¯É½¸å¤Ë¤Ï³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º´Çì¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÂ¤¤¤Ï¡ÖÎÑÍý´Ñ¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾µÁ¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤ÎµÙÌ²¸ýºÂ¤ò»È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖËý¿´¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê²¯Ã±°Ì¤Î¼è°ú¤Ê¤éÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¤¿¤«¤¬¿ôÀéËü±ß¤Î¼è°ú¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÍø±×¤À¡£»Ô¾ì¤Î¥Î¥¤¥º¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡¢Åö¶É¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ë
¶ìÏ«¤·¤ÆÃù¤á¤¿¸×¤Î»Ò¤ÎÄê´üÍÂ¶â2,000Ëü±ß¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÆü¤Ç400Ëü±ß¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¯¼ý¤Î3Ê¬¤Î1¶á¤¤¸½¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤È¡¢ÏÄ¤ó¤ÀÆÃ¸¢°Õ¼±¤¬¡¢ÍýÀ¤Î¥¿¥¬¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º´Çì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÂ¶â2,000Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤ÇB¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿400Ëü±ß¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä
Í½ÁÛ¤É¤ª¤êTOB¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤ÏµÞÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×º´Çì¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Î´Æ»ëÌÖ¤Ï¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇäÇã¤òµ¡³£Åª¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¿¦¤Î¶ä¹Ô°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÌÜÀè¤Î¤ª¶â¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ß¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢º´Çì¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¡ÊSESC¡Ë¤ÎÄ´ºº´±¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Î¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤¿¼è°úÍúÎò¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¡¢¤½¤·¤Æº´Çì¤µ¤ó¤¬¹ÔÆâ¤Ç¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ´Ö¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Úµò¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ÔÀ¯½èÊ¬¡×¤È¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×
º´Çì¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±ÆÈÈÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Íø±×³Û¤¬µð³Û¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡Ê·º»ö¹ðÈ¯¡Ë¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤«¤é¤Î¡Ö²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¶ä¹ÔÂ¦¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤Î½èÊ¬¤Ï¡¢ÎäÅ°¤«¤Ä¿×Â®¤Ç¤·¤¿¡£½¢¶Èµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇ¤â½Å¤¤¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¹Ô¤Î¿®ÍÑ¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¡£Âà¿¦¶â¤ÏÁ´³ÛÉÔ»Ùµë¤È¤¹¤ë¡×
Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤È¡¢¿ôÀéËü±ß¤ÎÂà¿¦¶â¤¬¡¢¤½¤Î°ì¸À¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿Íø±×¤Ï²ÝÄ§¶â¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¡¢¼ê¸µ¤ÎÃùÃß¤âÂç¤¤¯ÌÜ¸º¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×¤Î»ö¼Â¤Ï·ÐÎò¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿º´Çì¤µ¤ó¤ÏºÆ½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á°¿¦¤ÎÂà¿¦ÍýÍ³¤¬¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤òÀäÂÐ¤Ë¸Û¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ï¶¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Îº´Çì¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤¿º´Çì¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È¤âÎ¥º§¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÈÀ¸³èÈñ¤Ç²È¤â¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤Î¤¿¤á¡¢º´Çì¤µ¤ó¤Ï¿È¸µÄ´ºº¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ï·î15Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¹â¼ýÆþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¥º§»þ¤ÎÇ¯¶âÊ¬³ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄêÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¤Î²ò¸Û¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃ±È¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¾¯¤Ê¤¤Ç¯¶â¤Ç¡¢Ãù¶â¥¼¥í¤Î¤Þ¤ÞÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡×¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼Ò²ñ¤«¤éËõ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¿¦¾ì
¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦M&A¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ì¤¸øÉ½¤Î¡È¶ËÈë¾ðÊó¡É¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Ï¼è°úÀ©¸Â¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿Í¤â¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¼Ò³°Èë¤ÎÌ¤¸ø³«¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬³ô¤òÇã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µï¼ò²°¤ÇÎÙ¤ÎÀÊ¤ÇÏ³¤ìÊ¹¤¤¤¿Ì¤¸ø³«¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÂè»°¼Ô¤¬¼è°ú¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÇ§Äê¤Ï¸·³Ê¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡Ë¤äÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂ¼¾åÀ¤¾´»á¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤¬À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÙ¹¾»á¤ÈÂ¼¾å»á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¡¢µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤È³Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º´Çì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëý¿´¤ä°ì½Ö¤Îµ¤¤Î´Ë¤ß¤«¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡¢ÎáÏÂ5¡Ê2023¡ËÇ¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá´«¹ð·ï¿ô¡×¤Ï 13·ï¡Ê7»ö°Æ¡Ë¡£È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎËèÇ¯È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼Ò°÷¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂáÊá¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¡¢¡ÖËâ¤¬º¹¤·¤¿¡×¤À¤±¤Ç¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÃÏ°Ì¤â¡¢¤ª¶â¤â¡¢²ÈÂ²¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï°ìÀ¸Â³¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡ÈÍß¡É¤ä¡ÈÌýÃÇ¡É¤òÎ§¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Àî ÍÎÊ¿
FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼