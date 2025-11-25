¸µ³¤·³¤ÎÌ±¼çÅÞ¥±¥ê¡¼µÄ°÷¤òÄ´ºº¡¡À¯¸¢¤Î°ãË¡¤ÊÌ¿Îá¤ËÉÔÉþ½¾µá¤á
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡Ö°ãË¡¤ÊÌ¿Îá¡×¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦·³¿Í¤é¤Ëµá¤á¤ëÆ°²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤Î¥±¥ê¡¼¾å±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³¤·³½Ð¿È¤Î¥±¥ê¡¼»á¤Ë¤ÏÂàÌò¸å¤â·³Ë¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡¢·³Ë¡²ñµÄ¤Ë¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡Ö»à·º¤Ë½è¤¹¤Ù¤È¿µÕ¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï24Æü¡¢X¤Ç¡¢Æ°²è¤¬¡Öµ¿Ç°¤Èº®Íð¤ò¾·¤¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¡£¥±¥ê¡¼»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¥±¥ê¡¼»á¤ò´Þ¤à·³¤ä¾ðÊóµ¡´Ø½Ð¿È¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Î¾å²¼Î¾±¡µÄ°÷·×6¿Í¤¬18Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£