¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢WBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡ª ¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¡×¡ÖËÜÅö¡ªÂº¤¤¡×´¿´î¤ÎÀ¼
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï11·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¡ªÂº¤¤¡×¡Ö2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ì¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¿ÈÂÎ¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¡¡Á´ò¤·¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤â¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¡¡³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ì¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤Þ¤º±Ñ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Øº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î´¶¼Õ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤È²èÁü¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ä2023Ç¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢2026Ç¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎWBC²èÁü¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»³ËÜÁª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡©¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤¬WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤ÏËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï2¿Í¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
