Á´¿È¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¡¡¿Æ»Ò¸þ¤±¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»°½Å¡¦ÄÅ»Ô
¿Æ»Ò¤Ç¼«Í³¤Ë³¨¤Î¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤àÂÎ¸³·¿¤Î¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢24Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅ¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¨¤Î¶ñ¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡×¡£ÄÅ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿»°½Å¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤ß¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê²èÍÑ»æ¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÉ®¤ÇÉÁ¤¯¤±¤É¡¢¼ê¤ÇÉÁ¤±¤ë¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤é¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤ªÅÚ»º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£