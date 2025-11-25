¡Ö30Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡×ºòÇ¯´ë²è¥Ò¥Ã¥È¤Î¶å»ºÂç¡¡Æ±À¤Âå¤ËÁÊ¤¨¤¿2Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¡Ú¥Ù¥¹¥¹¥¿Ëä¤á¤¿¤¤PJ¤¡Û
¡¡1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤ÆJ1ºÇ¾¯¡Ê9612¿Í¡Ë¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡£¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¤Îº£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë30Æü¤ÎGÂçºåÀï¤Çº£µ¨ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¡Ê1Ëü4039¿Í¡Ë¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê¡²¬Âç¡¢¶å»ºÂç¡¢ÃæÂ¼³Ø±àÂç¡¢µ×Î±ÊÆÂç¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÌóÈ¾Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç½¸µÒ³èÆ°¡Ö¥Ù¥¹¥¹¥¿Ëä¤á¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊPJ¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú¥Ù¥¹¥¹¥¿Ëä¤á¤¿¤¤PJ£¤«¤éÂ³¤¯¡Û
¡¡ºòÇ¯¤Î³èÆ°¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤ÎÀ½ºî´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤ò¿ë¤²¤¿¶å»ºÂç¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡£
¡¡ºòÇ¯11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±ºÏÂ¤È¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÉßÃÏÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ë¤¢¤ë¶å»ºÂç¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿1²ó500±ß¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò2²óÍøÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ºî¶È¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¼«¿È¤¬»ý¤Ä¾®Êª¥°¥Ã¥º¤ò¥Ý¡¼¥Á¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤ËÁª¼ê¤Î¥Á¥§¥É÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£»î¹ç³«»Ï¤ÎÌó2»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿100¸Ä¤òà´°Çäá¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÇÜ¤Î200¸Ä¤òÇä¤ëÍ½Äê¡£2Ç¯Â³¤±¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÁ°ÀîºÌ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë±¿±Ä¤·¤¿¤¤¡£Á´ÉôÇä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£10·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÄÂå²íÌé¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¯¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºòÇ¯PJ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¤ÎÀ½ºî¤ò´ë²è¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¶å»ºÂç¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÇßÌîÎ±°á¤µ¤ó¤Ï¡ÖPJ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²ñÏÃ¤ä¹¹ð¡¢±þ±ç²Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£ÇßÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£¼ã¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡300¿ÍÄ¶¤Î¶å»ºÂçÀ¸¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ØÀ¸¤Ï49¡ó¡£¤¿¤À¤·¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬1000±ßÂæ¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ØÀ¸¤ÏÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¸ø¼°Àï¤ÎÉ¸½à²Á³Ê¤ÏºÇ¤â°Â¤¤ÀÊ¤Ç¤â2000±ß¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥ÈÁØ¤¬¹Ô¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï3800±ß¡£¡Ö»î¹ç¤Ï¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¶å»ºÂç¤ÎPJ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÊç¤ê¡¢½¸¤á¤¿¶¨»¿¶â¤Ç1Ëç2000±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò1000±ß¤Ë²Á³ÊÀßÄê¡£¡Ö¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ100ËçÈÎÇä¤·¡¢´°Çä¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇßÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö30Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ê¡²¬¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë¡á½ª¤ï¤ê