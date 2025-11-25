à¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨á¤Î¾ë¾´Æó¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óCC¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Ã£À®´¶
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ë¾´Æó¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡á¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â½Ð¿È¡á¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¡¢µÜºêÊÔ¤Î2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÏµÜºê»Ô¤Î¡ÖµÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊCC¡Ë¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¾ë¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ú¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¢¨ÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Á´ÂÎ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£µÜºê¤Ç¤Î¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óCC¤Ï½éË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Î·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¾ë¤µ¤ó¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡Á¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¡£µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óCC¤ÎÌÚ²¼½¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Öµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà»î¤µ¤ì¤ëá¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¡¢µÜºê¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£ÆÃ¤Ë13ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê168¥ä¡¼¥É¡Ë°Ê¹ß¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ï¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤¬Â³¤¡¢Ì¾Êª¤Î16ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê347¥ä¡¼¥É¡Ë¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î»ë³¦¤¬¼×¤é¤ì¤ëÃæ¡¢240¥ä¡¼¥É¤ò±Û¤¨¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æñ½ê¤À¡£¾ë¤µ¤ó¤Ï3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼±¦¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢³Î¼Â¤Ë¥Ñ¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¡£¡ÖÂÇµå¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£ËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¹ë²÷¤ËÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¢£¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¼ã¤¤Êý¤Ë¡×
¡¡¥³¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¡Ö¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òµá¤á¤ÆÅìµþ¤Ê¤É¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤âÂ¿¤¤¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷À¤ä¼ã¤¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¼ã¤¤Êý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ï½ê¤Ë·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥¹¿Þ¤Ë¤è¤ë¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤Æñ½ê¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëµ»½Ñ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ã£À®´¶¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö
µÜºê»Ôº´ÅÚ¸¶Ä®Åì¾åÆá²Ñ11538¤Î1¡£µÜºê¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎµÜºê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó25Ê¬¡£µÜºê¶õ¹Á¤«¤éÌó35Ê¬¡£0985¡½74¡½3636¡£
¢£µÜºê¥°¥ë¥á¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£¥°¥ë¥á
¡¡¹Âç¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âç¤Ö¤ê¤Ê³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤¬3ËÜ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÖìÔÂô³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡ÁÆÃÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×(2340±ß)¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥í¤ò¡¢ÆÃÀ½¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¡ÖÄÒ¤±¥Þ¥°¥í¤Î¤À¤·ÃãÄÒ¡×(1810±ß)¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤°ïÉÊ¤À¡£
¡¡ÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¾®´ú¤â¥é¥ó¥Áµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¡¾ë¾´Æó¡Ê¤¸¤ç¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
¡¡1975Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤ä²£ÉÍFM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2000Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£06Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÅý³ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖJO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£