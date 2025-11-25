¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ö¿¿¤Ã¹õ¥°¥ë¥á¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿ - ¹õ¤¤¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤¤!
ÀèÆü¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈ¯¸«! ¤Ê¤Ë¤ä¤é¡¢11·î28Æü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò¹õ¤¯»Å¾å¤²¤¿¡Ö¿¿¤Ã¹õ¥°¥ë¥á¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Èô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¿¿¤Ã¹õ¥°¥ë¥á
¿¿¤Ã¹õ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤äÃÝÃº¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«! º£²ó¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×(171±ß)¡¢¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¡×(192±ß)¡¢¡Ö¹õ¤¤¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹¡×(227±ß)¡¢¡Ö¹õ¤¤¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×(441±ß)¡¢¡Ö¹õ¤¤¾Æ¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¥µ¥ó¥É¡×(270±ß)¡¢¡Ö¹õ¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×(248±ß)¡¢°Ê¾å¤Î6ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!
¡û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó(171±ß)
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×(171±ß)¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¿¿¤Ã¹õ! ¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾×·âÅª¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¥µ¥ó¥É
É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥³¥³¥¢Ì£¡£Ãæ¤Ë¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥ê¥Ù¥¤¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É½ÌÌ¤¬¤µ¤é¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬Áý¤·¡¢Ãæ¤Î¤È¤í¤±¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Íí¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó
¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó(192±ß)
¤³¤Á¤é¤â¿¿¤Ã¹õ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¡×(192±ß)¡£ÃÝÃº¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬À¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥é¡¼¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï¡Ä¡Ä?
¤È¤í¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤¬¤ª¤¤¤·¤¤!
¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¡¢¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤Ç¤¹¡£±öµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ñ¥ó¤Î¿©´¶¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÆ±ÍÍ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç·Ú¤¯²¹¤á¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥º¤ÎÇ»¸ü¤Ê¹á¤ê¤ä»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢²¹¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹!
¡û¹õ¤¤¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹
¹õ¤¤¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹(227±ß)
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¹õ¤¤¤Î¤Ë¥×¥ê¥ó¤ÎÌ£¤Ç¥Ð¥°¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¸å¤«¤éÁá¤¯¤âSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹õ¤¤¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹¡×(227±ß)¡£¼¿¹õ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä¡Ä
¼¿¹õ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥¢¥¤¥¹
¥¢¥¤¥¹ËÜÂÎ¤â¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Æ±ÍÍ¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¹! ÁÛÁü°Ê¾å¤Î»Â¿·¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ìÌ£¤Î¤¢¤ë¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹Ì£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤è¤ê¤âÇ»¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¡Á¤ê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¶ìÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¥×¥ê¥ó¤Î´Å¤µ¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥×¥ê¥óÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ë³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ÇÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹!
¡û¹õ¤¤¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¹õ¤¤¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥(441±ß)
¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤¬¡¢ÃÝÃº¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¹õ¤¤¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×(441±ß)¤ËÊÑ¿È! ¥Ä¥ä¤¬¤¢¤ê¤â¤Á¤â¤Á´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉ½ÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¯¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤â¤Á¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤
¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Å¤µ¤Î¤¢¤ëËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤â¤Á¤Õ¤ï¿©´¶¤È¡¢¥³¥³¥¢¤Î¹á¤Ð¤·¤¤À¸ÃÏ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
6ÀÚ¤ì¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È! ¿¿¤Ã¹õ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÄø¤è¤¤´Å¤µ¤Ë¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¹õ¤¤¾Æ¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¥µ¥ó¥É
¹õ¤¤¾Æ¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¥µ¥ó¥É(270±ß)
¡Ö¹õ¤¤¾Æ¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¥µ¥ó¥É¡×(270±ß)¤Ï¡¢ÃÝÃº¡¢¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¡¢¥³¥³¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹õ¤¤¥·¥ç¥³¥éÀ¸ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä!?¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü!
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤ä¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï´Å¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î´Å¤µ¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¿©´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¹õ¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼
¹õ¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼(248±ß)
¡Ö¹õ¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×(248±ß)¤Ï¡¢ÃÝÃº¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¹õ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿1ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¤ÏÇò¿§¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¤ÈÊ´Åü¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê
Ãæ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÇ»¸ü¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¹á¤ê¤ÈÁêÀÈ´·²¡£
¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò!
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¿¿¤Ã¹õ¥°¥ë¥áÂç½¸·ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·ºî6ÉÊ¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿! ¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
