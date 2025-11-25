ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Íè½ÕWBC»²ÀïÉ½ÌÀ¤Ë¥Í¥Ã¥È¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍè½ÕWBC¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó23Ç¯¤ÎWBC»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÏÁáÂ®È¿±þ¡£¡ÖÂçÃ«WBC»²ÀïÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¤¿¤¡¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂçÃ«WBC»²Àï¤¤¿¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÄ»È©¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµï¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´´¶¤Ñ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¡Ö½Ð¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ß¡¢ËÜÅö¤Ë23Ç¯¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬ÁÉ¤ë¤±¤É²ø²æ¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉÂçÃ«¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖWBC2026½Ð¾ì·èÄê¤Ï¥¢¥Ä¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¡¤¡¡×¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐ¥Á¥±¥Ã¥ÈÅö¤¿¤é¤ó¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤±¤É¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÂçÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£