¡ÚÊÆ¹ñ³ô¡Û°ì»þÅª¤ÊÄ´À°¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¤È¤Ê¤ë¤«
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤Ï¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤¬¤¤¤Þ¤À²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹
Àè½µ¡Ê11·î17Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤Î·è»»È¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢AI¥Öー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬µÞÉâ¾å¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬¼å´Þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1½µ´Ö¤Ç¤Ï S&P500¤Ï－1.95¡ó¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100¤Ï－3.07¡ó ¤Î²¼Íî¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤ÎÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î°ú¤±¸å¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï´°àú¤Ë¶á¤¤·è»»È¯É½¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê11·î20ÆüÉÕ¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬AI¥Ð¥Ö¥ë·üÇ°¤òÊ§¿¡¡¢²áµîºÇ¹â¤Î·è»»¤È¶¯µ¤¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¡Ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î10·î´ü·è»»¤È¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤¬¤¤¤Þ¤À²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Çä¾å¡§+62¡ó
Íè´ü¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡§+65¡ó¡Ê²ÃÂ®¡Ë
ºÇ¿·GPU¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¡ÊBlackwell¡Ë¡× ¤È Blackwell ¤Î¸å·ÑRubin ¤Î¹ç·×¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï 2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë 5,000²¯¥É¥ë
¼ûÍ×¤Ï¶¡µë¤ò°µÅÝ¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë 2027Ç¯¤Þ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì
¡ÖAI¤Ï¡¢¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¡×¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¶¡µë¤Ï¡¢¼ûÍ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢´ó¤êÉÕ¤¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤¬½ªÃÍ¤Ç¤Ï²¼Íî
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Íâ11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÄ«Êý¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½ËÊ¡¥àー¥É¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¡¢´ó¤êÉÕ¤¤Ï S&P500¤¬+2%¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸áÁ°10»þÈ¾¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÌó-3.5¡ó²¼Íî¤·¡¢½ªÃÍ¤Ï－1.56¡ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖBuy on the News¡×¡Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÇã¤¦¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬¡¢ÆÍÁ³¡ÖSell on the News¡×¡Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÇä¤ë¡Ë¤Ø¤ÈµÞÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢1¤Ä¤Î°ºàÎÁ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
S&P500¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç²¼¤²¤¿¸å¡¢2025Ç¯10·î28Æü¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢3¡óÄøÅÙ¤ÎÄ´À°¤¹¤é¤Ê¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤ÄÄ´À°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11·î20Æü¤ËS&P500¤¬²¼Íî¤·¤¿7¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤³¤ÎÆü¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¿´Íý¡¢Åê»ñ²È¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È²¼ÍîÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿10·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑ»ØÉ¸¤¬¶¯¤¹¤®¡¢12·îÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿
»Ô¾ì¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼å¤¤¸ÛÍÑ ¢ª Íø²¼¤²³ÎÅÙ¾å¾º¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï+11.9Ëü¿Í¡ÊÍ½ÁÛ+5.5Ëü¿Í¡Ë¡£»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÁê¼¡¤¤¤À FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë ¹â´±¤Î¥¿¥«ÇÉÈ¯¸À¤â¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2¡Û ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö ²á·ãÅê¹Æ¡×¤¬À¯¼£¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¾º¤µ¤»¤¿
11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÂàÌò·³¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò¡ÖÈ¿µÕ¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Ö»à·º¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£µÄ²ñ¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¯¼£¥ê¥¹¥¯·üÇ°¤¬¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ò°²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¡Û ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÆ©ÌÀË¡¡×½ðÌ¾¤¬»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò
´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Ë¡°Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³«»ñÎÁ¤ËÃøÌ¾Åê»ñ²È¡¦ÉÙ¹ë¡¦À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢°ìÉôÅê»ñ²È¤¬Áá¤á¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú4¡Û ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÞÍî ¢ª ³ô¼°»Ô¾ì¤ËÏ¢º¿
°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Î¹â¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÆ³ô¤ËÇÈµÚ¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÞÍî¤ÎÌó1»þ´Ö¸å¤Ë S&P500¤â²¼Íî³«»Ï¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¥áー¥«ー¤ÎÎ®Æ°À¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤âÃÍÆ°¤¤òÁýÉý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú5¡Û¥ª¥é¥¯¥ë¡ÎORCL¡Ï CDS ¤¬µÞÆ ¢ª AI ¥»¥¯¥¿ー¤Ø¿´ÍýÅªÂÇ·â
¥ª¥é¥¯¥ë ¤Î¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡ÊCDS¡Ë¤¬µÞÆ¡£CDS¤Ï¡Ö ÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤Î²¹ÅÙ·×¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖAI´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯Áý²Ã¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¹¥·è»»¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥àー¥É¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú6¡Û ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î²Ð¼ï
Âç¼ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È´ë¶È48Forty¡Ê48Forty Solutions¡Ë¤¬¼ÚÆþ17.5²¯¥É¥ë¤ÎÊÖºÑ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤¬»ÙÇÛ¸¢¤òÃ¥¼è¤¹¤ëÆ°¤¤Ø¡£¡Ö¿®ÍÑ¥µ¥¤¥¯¥ë°²½¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦·Ù²ü¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú7¡Û ¶²ÉÝ»Ø¿ô¡ÊVIX¡Ë¤¬¡Ö28¡×¤ØµÞÆ¤·¡¢¶²ÉÝ¤¬¶²ÉÝ¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬¤Ç¤ë¤Ê¤«¡¢11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¸á¸å¡¢VIX¤¬µÞÆ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¥âー¥É¤Ø¡£Çä¤ê¤¬Çä¤ê¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ô¤Î²Ð¼ï¤Î½¸¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏµÞÍî¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Î°²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢100¡ó¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥ÈÍ×°ø¤Î²¼Íî¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¤È¤Ê¤ë¤«
¿ÞÉ½¤Î¥Á¥ãー¥È¤ÎÄÌ¤ê¡¢2025Ç¯10·î10Æü¤ÎµÞÍî¶ÉÌÌ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥¹¥Ôー¥É¤ÇÌá¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î²¼¤²¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿ÞÉ½¡ÛS&P500ÆüÂ¥Á¥ãー¥È ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
Îò»ËÅª¥Çー¥¿¤â²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1957Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö1¡ó°Ê¾å¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿Æü¡×¤Ï8²ó¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÊ¿¶Ñ¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¡¢ÍâÆü¡§¡Ü2.33%¡¢1½µ´Ö¸å¡§¡Ü2.88%¡¢1¥ö·î¸å¡§¡Ü4.72%¡£²áµî¤Ï¡ÖÂç±¢Àþ¤ÎÍâÆü¤ÏÇã¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²¼Íî¤Ï¡Ö °ºàÎÁ¤ÎÏ¢º¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÏÄ¤ß ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢AI ¼ûÍ×¤¬¼Â¼û¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¶Ë¤á¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï°ì»þÅª¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¼«ÂÎ¤Ë·üÇ°¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Ï¤à¤·¤í¡¢2025Ç¯Ëö¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬¸µ Ê¼È¬Ïº ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー