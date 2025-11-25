Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ËÁÆ¬4Ê¬¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö¥ª¥Á¤âºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè42ÏÃ¤¬¡¢11·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×É×ÉØÌò¡¢X¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç¡×¤ÈÌÄ¤«¤Ê¤¤¥¦¥°¥¤¥¹¤Ë°ã¤¦Ä»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¡¦Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Ï¥¦¥°¥¤¥¹¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇÄê¡£ÌÄ¤¯¤Î¤Ï¥ª¥¹¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤âÈË¿£´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º£¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÌÄ¤«¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥¦¥°¥¤¥¹¤Ï¥á¥¹¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿ÂÀ¤ÎÈ¯¸À¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ê¿ÂÀ¤ÎºÊ¡¦¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤Ã¤Æ²¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¿ÂÀ¤Ï¡Ö¤À¤±¤ó¡¢¥á¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤À¤Èº£¸À¤Ã¤¿¤¬¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ç¤ë¡©¿Í¤ÎÏÃ¤ò¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Ä¥ë¤¬¡Ö¥á¥¹¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¥á¥¹¤Ï¤ª¤é¤ó¤¬¡×¤ÈÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î¥á¥¹¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿ÂÀ¤Ï¡Ö¤À¤±¤ó¡¢¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤±¤ó¥ª¥¹¤À¸À¤¦¤Á¤ç¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ó¤«¤Í¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥Ä¥ë¤¬¡Ö»ä¤È¤¢¤ó¤¿¤¬Ä»äÆ¤Ë°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤±¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿¤ÎÊý¤¬¥ª¥¹¤À¸À¤¨¤ë¤À¤É¤â¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÄ»äÆ¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤·¡¢¥ª¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª¡×¤È·þ¤·Î©¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»×¤ï¤º¼ª¤òºÉ¤°¡£¥È¥¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢·ë¶É¡¢Áû¤®¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿µ¼Ô¡¦³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¼ý½¦¤µ¤ì¡¢³áÃ«¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤¤¤Ä¤Ï¥á¥¸¥í¤À¤±¤ó¤Í¡£¥¦¥°¥¤¥¹¤À¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶µ¤¨¤¿¡£
ËÁÆ¬4Ê¬¤ÇÁû¤¬¤·¤¤²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢²ÖÅÄÉ×ºÊ¤Î¸ýÏÀ¥·¡¼¥ó¤ÏÌó2Ê¬¤Ë¤â¤ª¤è¤ó¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉ×ÉØÌ¡ºÍ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¡ÖËÁÆ¬¤«¤éÄ«¥É¥é¥³¥ó¥È¡×¡Ö¥á¥¸¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤âºÇ¹â¡×¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Î¸ýÏÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
