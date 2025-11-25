ÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç·¼È¯¡¡·Ù»¡Ä£¤ÈÆü¹Ò¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢·Ù»¡Ä£¤ÈÆü¹Ò¤Ï25Æü¡¢»Ù±ç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥®¥å¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤¢¤á¤òÇÛ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³«¤¤¤¿¡£1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈÈºáÈï³²¼Ô·î´Ö¡×¤Î°ì´Ä¡£
¡¡¹ñÆâÀþ¤ÎÅë¾è¸ý¤Ç¥®¥å¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Åë¾èµÒ¤Ë¤¢¤á¤ä¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¡£
¡¡¥®¥å¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬º£·î¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¶ßÉôÊ¬¤Ë¥Ð¥Ã¥¸¤òÃå¤±¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÆïË§¿Ä¹´±¤ÏÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡Ø¥®¥å¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ä»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£