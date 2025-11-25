¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¡¦ENHYPEN¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Ö5Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¤¬¡¢22Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤«¤é23Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶è¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØENHYPEN 5th ENniversary Night¡Ù¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï·×3000¿Í¤ÎENGENE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1Éô¸ø±é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦201¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬»ëÄ°¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡ª5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ENHYPEN
¡¡ENHYPEN¤Ï´Å¤¤¡ÖXO¡ÊOnly If You Say Yes¡Ë¡×¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡ÖNo Doubt¡×¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÈENHYPEN¤ÎÌ¾¶Ê1°Ì¡É¤ËÁª¤ó¤À¡ÖChamber 5¡ÊDream of Dreams¡Ë¡×¡Ê¡ØI-LAND¡Ù¤Î¶¥±é¶Ê¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃ»¤¯ÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤ENHYPEN¤Î½Ö´Ö¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶¦¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖENGENE¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡×¡Ö¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈENGENE¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿½Ö´Ö¡É¤ò¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æº½¤Î¾ë¥²¡¼¥à¤ä¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤ÆÅª¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¼Í·â¥Ð¥È¥ë¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìû²÷¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¡ÖHighway 1009¡×¤È¡¢´Å¤¤¡ÖPolaroid Love¡×¤ò²Î¤¤¡¢1»þ´Ö¤ÎÇ»Ì©¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ENHYPEN¤Ï¡Öº£Æü¡¢³§¤µ¤ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ÕÌ£¿¼¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë2Éô¤Ç¤â¡¢ENHYPEN¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£5¼þÇ¯²ÈÂ²¼Ì¿¿¥Õ¥©¥È¥¾¡¼¥ó¤ä5¼þÇ¯¥í¥´¥Õ¥©¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¹¤ëENGENE¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬±àÆâ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1¡¢2Éô¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¾ÀÜÏ¿²»¤·¤¿´¿·Þ¡¦ÊÄ±à¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢±¿±Ä°ÆÆâ¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÍ·±àÃÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ENHYPEN¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë11·î30Æü¤ò¹µ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎENGENE¤È²á¤´¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ø2025 ENniversary¡Ù¤ò¿Ê¹ÔÃæ¡£²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢5¼þÇ¯¥Õ¥©¥È¥¤¥º¥à¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¡ÖENniversary¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
