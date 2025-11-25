¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¡Ö¥¯¥½À¸°Õµ¤¡×¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡Ö´ï¾®¤µ¤¤¡×¡ÄÃçÎÉ¤·¤Ê2¿Í
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬11·î21Æü¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤È¤ÎYouTube¥³¥é¥Ü¤ò¸ø³«¡£¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤È½é¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¥¯¥½À¸°Õµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¡¢12Ç¯´ÖÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÃã¿§¤¤¤ªÊÛÅö¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¥é¥ó¤Ï¡ÖYouTube¤ò¡¢³§¤µ¤ó¡¢»Ï¤á¤ë¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê»ä¤Ï¡Ë1ÈÖºÇ½é¤Ï¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂçÊÑ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÁê¼ê¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹õÅÄ¤«¤é¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤éÃË¤Ç¤¤Ø¤ó¤Î¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¶·â¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¡×¡Ö¥â¥Æ¤ë¤è¤Í¡© »ä¤Í¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¹õÅÄ¤Ï¥Û¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥½À¸°Õµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡© ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤³¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¿ô¡¹¤ÎË½¸À¤ò¤Í¡£²û¤Ï¤Í¡¢¤Þ¡¢¾®¤µ¤¤¡£´ï¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤É²û¤Î¿¼¤¤Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¡¢12Ç¯´ÖÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÃã¿§¤¤¤ªÊÛÅö¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¹õÅÄ¤Ï¥Û¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥½À¸°Õµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡© ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤³¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¿ô¡¹¤ÎË½¸À¤ò¤Í¡£²û¤Ï¤Í¡¢¤Þ¡¢¾®¤µ¤¤¡£´ï¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤É²û¤Î¿¼¤¤Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¡£