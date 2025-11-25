¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡ÖÂç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¤Ê¤¡¡×ÂçÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì»ý»²¤ÇÉñÂæ¸ø±é´Õ¾Þ¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾ÍèÍË¾¤Ê½÷Í¥¤ò¡ÈÈ¯¸«¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡¢¤à¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁ°ºî¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç·î²½¾Ñ¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÂçÎÌ¤Î²Û»ÒÀÞ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Á¥¨Ìò¤Îß·°æÍüµÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡¡Âç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëß·°æÍüµÖ¤Ï¡¢¸½ºß15ºÐ¡£2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ê¤¬¤é¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤±é¤¸¤ë¡È¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àï¸å¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦²ÖÅÄÎë»Ò¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¡£